The Last of Us: no se estrenó la segunda y ya confirmaron la tercera temporada

Para nadie es un secreto que la carrera de Pedro Pascal viene en crecimiento arriesgándose a hacer distintos papeles para demostrar su versatilidad. Sin embargo uno de los papeles que lo llevó a la cima está en la serie aclamada por todo el mundo: The Last of Us.

Esta exitosa serie postapocalíptica basada en el videojuego de Naughty Dog volverá con una nueva entrega. MAX anunció oficialmente la renovación de The Last of Us para una nueva temporada, tras el éxito rotundo de su primera temporada.

Protagonizada por Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, logró conquistar tanto a fanáticos del videojuego como a nuevos espectadores con una narrativa profunda, actuaciones sólidas y una ambientación impecable.

La segunda temporada adaptará la historia del videojuego The Last of Us Part II, con promesas de nuevos personajes, escenarios más oscuros y una evolución emocional aún más intensa para sus protagonistas.

Según los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, esta nueva etapa se enfocará en el dilema moral que atraviesan los personajes, explorando las consecuencias de las decisiones tomadas en la primera temporada.

La producción de la tercera temporada ya está en marcha, y se espera que el rodaje comience en los próximos meses. Mientras, el público deberá conformarse con mirar la segunda temporada, que consta de siete episodios y se estrena el domingo 13 de abril a las 22 horas por HBO; además estará disponible para streaming en Max.

Con esta renovación, The Last of Us se consolida como una de las adaptaciones televisivas de videojuegos más exitosas de los últimos tiempos, elevando los estándares del género y abriendo camino para futuras producciones similares.