Bahía Blanca avanza hacia la "normalización" tras la devastadora inundación: sólo habrían dos desaparecidas

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, llevó tranquilidad a la población que sufrió uno de las peores inundaciones en su historia, cuando afirmó que están "muy cerca de la fase de normalización". Por otro lado, el fiscal general local, Juan Pablo Fernández, relativizó sus declaraciones en las que aseguró que eran 94 las personas desaparecidas, y afirmó que el número es mucho menor, ya que serían sólo las hermanas Delfina y Pilar Hecker.

"Estamos terminando la etapa de estabilización y muy cerca de la fase de normalización", reconoció el mandatario. "Seguimos con 16 fallecidos y con la búsqueda de Delfina y Pilar en la zona de Cerri", agregó enseguida, mientras que aclaró que "el agua se retiró de manera total en Ingeniero White y en Cerri la situación es casi similar".

"Hicimos todo lo que teníamos que hacer", afirmó Susbielles, mientras que destacó que las medidas que se tomaron de forma preventiva permitieron "salvar muchas vidas". "Les pido calma y tranquilidad, ya salimos de la fase de emergencia", confirmó en un momento de la conferencia, en la cual reveló un panorama de recuperación, en el cual ya se le resitituyó el servicio eléctrico al 87% de sus usuarios.

Bahía Blanca quedó bajo el agua.

Susbielles se refirió a los entredichos con el Gobierno nacional por los 10.000 millones de pesos que aportaron. "El Presidente me confirmó que están trabajando en mecanismos de ayuda directa para los bahienses, que ha tenido una reunión con el Ministro de Economía para avanzar y trabajar en esa línea, y que también está trabajando en poder destrabar algunos fondos del BID especiales o específicos para catástrofes climáticas", precisó.

"Estamos descargando los vagones, se va a consolidar y clasificar todo con la idea de mañana empezar a distribuir", aseguró en relación al tren solidario que llevó más de 1.300 toneladas de ayuda. "El abrazo solidario a Bahía Blanca es muy importante. Muchas gracias a todo el país", señaló.

El fiscal Fernández también se refirió a sus declaraciones en las que había advertido de 94 desaparecidos y se desdijo de estas. "Es importante los términos que utilizamos porque a veces se ponen desaparecidos, pero en realidad esa palabra tiene una significación distinta. Hasta ayer recibimos 222 llamados, de los cuales 165 eran de personas que no se podían contactar con sus familiares", explicó.

Delfina y Pilar Heker de 1 y 5 años.

La mayoría de esos llamados ya han sido verificados. Podrán estar en su lugar o haber sido evacuados, pero se encuentran bien, con vida. En ese sentido, confirmó que sólo buscan a las hermanas Pilar y Delfina. "No podemos descartar que existan más, pero no debemos especular con un número en base a lo que no conocemos. No vamos a escamotear en ningún dato. Difundimos lo que corresponde y le hacemos saber a la gente lo que pasó. No podemos informar especulaciones", relativizó Fernández.