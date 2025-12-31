Big Bang! News
Calor extremo para cerrar el 2025: los primeros tres meses de 2026 prometen ser infernales

Además, qué hacer para prevenir los golpes de calor.

31 Diciembre de 2025 14:15
Ola de calor en CABA
Los porteños y porteñas se despiden del 2025 con un calor que no da tregua. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 31 de diciembre Buenos Aires y alrededores estarán bajo alerta naranja debido a temperaturas que alcanzarán los 39°C de máxima, con una mínima de 27°C. El cielo estará ligeramente nublado, pero no se espera mucho alivio: será un día sofocante para cerrar el año.

La buena noticia es que el 1° de enero de 2026 traerá un mini respiro. Las temperaturas descenderán, oscilando entre los 21°C y 30°C, con un cielo parcialmente nublado que ayudará a comenzar el año con un poco más de comodidad.

Ola de calor en CABA
El SMN ya anticipó que los primeros tres meses del 2026 serán más cálidos y secos de lo habitual. Las altas temperaturas afectarán especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, Entre Ríos y el sureste de Santa Fe, donde las máximas superarán frecuentemente los 30°C.  

En casi todo el país, salvo en regiones como Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, las temperaturas estarán por encima del promedio histórico. Además, las lluvias serán escasas en el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, lo que podría agravar la sensación térmica y complicar aún más los días calurosos.

Ola de calor en CABA
Golpes de calor: cuidados esenciales

Para disfrutar de estas fiestas en familia y los próximos meses sin riesgos, es fundamental prevenir los golpes de calor. Aquí te dejamos una lista con recomendaciones clave:  

 

  • Hidratación constante. Tomar abundante agua fresca durante todo el día, incluso si no se siente sed. Evitar gaseosas y bebidas alcohólicas.  
  • Ropa adecuada. Usar prendas livianas, holgadas y de colores claros.  
  • Evitar exponerse al sol. Reducir la actividad física en horarios de mayor calor (entre las 11:00 y las 17:00). Buscar sombra o permanecer en lugares frescos.  
  • Cuidar a los más vulnerables. Prestar especial atención a bebés, niños pequeños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.  
  • Primeros auxilios. Si alguien presenta síntomas como mareos, dolor de cabeza o piel caliente y seca, trasladarlo a un lugar fresco, quitarle ropa ajustada y ofrecerle agua en pequeños sorbos. También se pueden aplicar compresas frías en cuello, axilas y muñecas.  

Ola de calor en CABA
Este verano promete ser intenso, pero con prevención y cuidados todos podrán disfrutarlo al máximo. ¡Que el calor no detenga a nadie para recibir el 2026 con alegría y amor!

