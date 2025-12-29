Caninoterapia, la terapia que transforma la vida en los geriátricos: su impacto en las personas mayores

La escena se repite cada vez que un perro cruza la puerta de una residencia geriátrica: el clima cambia. Sonrisas que aparecen casi sin aviso, manos que se estiran para acariciar, miradas que se iluminan y recuerdos que vuelven a ponerse en movimiento. La caninoterapia -o intervenciones asistidas con perros- gana cada día más espacio en los tratamientos gerontológicos como una práctica que impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas mayores. Perros de razas como golden retriever y labradores son entrenados específicamente para participar en este tipo de terapias, que buscan mejorar la salud física, mental y emocional. Según destacan especialistas, el vínculo humano-animal promueve la liberación de oxitocina, reduce el estrés y favorece la socialización de los residentes que viven en hogares de larga estadía.

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

En la Ciudad de Buenos Aires, la iniciativa fue adoptada por el gobierno porteño a través del Programa de Intervenciones Asistidas con Animales (IACA), creado en 2022, que conformó equipos de trabajo con perros de terapia en centros asistenciales de la red del Ministerio de Salud. Desde el Ejecutivo local señalaron que se trata de "una práctica de probada eficacia para contribuir a la calidad de vida de usuarios de diversas poblaciones y franjas etarias, desarrollando acciones que contribuyen a la rehabilitación integral en la promoción de los lazos sociales y abordaje del padecimiento subjetivo desde un enfoque preventivo".

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

Las intervenciones asistidas con animales se basan en la incorporación de un animal seleccionado como recurso terapéutico para generar beneficios emocionales, sociales, físicos y cognitivos. La clave está en la experiencia de disfrute y en la motivación que despierta el contacto con el animal para fortalecer los lazos sociales. El impulso inicial al programa llegó desde el Sindicato de Trabajadores Caninos. Su secretario general, Matías Tomsich, recordó que la propuesta fue "muy bienvenida" por el gobierno porteño y que los primeros pasos se dieron en residencias geriátricas propias de la Ciudad. "Impulsamos la iniciativa a través de un proyecto de ley que presentamos en la Legislatura en la que se planteaba la propuesta y se pedía regular el acceso de mascotas a residencias y geriátricos", explicó.

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

Uno de los primeros espacios donde se puso en marcha la experiencia fue Edificio Manantial. Su directora institucional, Natalia Godoy, describió el impacto cotidiano de la presencia de los perros: "Cuando ingresan a la residencia, el clima cambia y de inmediato aparecen sonrisas, miradas atentas, manos que se extienden para acariciar, conversaciones espontáneas y recuerdos que se activan; personas que habitualmente se muestran retraídas se acercan, participan y se emocionan".

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

Godoy subrayó además el rol de los animales como facilitadores del vínculo social. "Operan como un lubricante social porque favorecen la interacción entre pares, reducen la sensación de aislamiento y fortalecen el sentimiento de comunidad. Donde -a veces- la palabra no alcanza, el vínculo con un perro abre un canal de comunicación simple, directo y profundamente humano", afirmó. Desde el sindicato destacan que hoy se habla de familia multiespecie, una mirada que también atraviesa la iniciativa. "Nos propusimos revincular a las familias con ese adulto mayor que, por diferentes circunstancias, vive en una residencia y perdió el vínculo con su mascota", explicó Tomsich.

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

Además, resaltó que "este punto fue uno de la iniciativa, y el otro estaba basado en estudios internacionales que demuestran cómo ese vínculo de los adultos mayores con perros y gatos aporta mejoras a la salud física y mental de estas personas". El Sindicato, junto a organizaciones especializadas, entrena a los animales para actividades terapéuticas y de compañía. "Con algunos se trabajan temas cognitivos y recuerdos, con otros se facilita la generación de vínculos y con otros -por ejemplo- se puede trabajar la motricidad fina", sostuvo Tomsich.

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

Y sumó: "Antes de ingresar con las mascotas a un hogar, estos animales son adiestrados para evitar eventuales problemas de conducta que puedan afectar la salud, la seguridad y el bienestar de los adultos mayores". En Edificio Manantial, las actividades forman parte de una propuesta planificada y coordinada por un equipo interdisciplinario. "No son encuentros improvisados, sino intervenciones pensadas para estimular funciones cognitivas, motoras y emocionales, integradas a la vida cotidiana en la residencia y acompañadas por protocolos de cuidado y seguridad", explicó Godoy.

Y agregó: "La evidencia científica respalda lo que observamos a diario como mejoras en el estado de ánimo de las personas, disminución del estrés y la ansiedad, mayor motivación y participación social. Pero más allá de los indicadores, hay algo central que se pone en juego: el sentido, la pertenencia y la dignidad". Para la directora, incorporar caninoterapia no implica sumar una actividad recreativa más, sino profundizar un modelo de atención centrado en la persona. "A veces una caricia, una mirada o una sonrisa compartida con un perro dicen más que cualquier palabra", remarcó.

La caninoterapia gana cada día más adeptos en tratamientos gerontológicos

El marco legal acompaña este proceso. En la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de la Ley 6.645/23 habilitó a las residencias de larga estadía para personas mayores a mantener vínculo con animales domésticos, ya sea mediante adopción, visitas o actividades terapéuticas asistidas con animales. La normativa reconoce formalmente la importancia del vínculo humano-animal en el ámbito institucional. La ley ya fue sancionada también en la provincia de Tucumán y el trabajo conjunto apunta a sumar nuevas jurisdicciones durante 2026. Mientras tanto, en cada visita, los perros siguen haciendo lo que mejor saben: tender puentes.