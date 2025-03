Cómo sigue la salud del Papa Francisco: "No presentó episodios de insuficiencia respiratoria"

Un clima de incertidumbre y expectación se cierne sobre el Vaticano y el mundo católico mientras el Papa Francisco continúa su internación en el Policlínico Gemelli de Roma. La salud del Pontífice, de 88 años, se mantiene estable, pero su prolongada estadía en el hospital y las recientes crisis respiratorias desataron una ola de conjeturas, rumores y especulaciones que sacuden los cimientos de la Iglesia. "El papa Francisco descansó bien durante la noche, se ha despertado poco después de las 8", informó en su último parte la Oficina de Prensa del Vaticano e informó que "el estado clínico del Santo Padre permanece estable".

Desde la Santa Sede insisten en que el Papa descansó bien y que su cuadro clínico no presentó empeoramientos. Sin embargo, el hecho de que haya requerido ventilación mecánica no invasiva y broncoscopias para remover secreciones en sus pulmones mantiene en vilo a fieles y analistas. La realidad es que el Santo Padre atraviesa un cuadro complejo: una neumonía bilateral con infección polimicrobiana que ha derivado en episodios de insuficiencia respiratoria. De hecho, la Sala de Prensa vaticana informó que durante la noche, "como estaba previsto", se reanudó "la ventilación mecánica no invasiva" hasta esta mañana.

El Papa Francisco, internado por neumonía en ambos pulmones, pasó una noche estable

Al mismo tiempo, resaltaron que el Papa "no presentó episodios de insuficiencia respiratoria, ni broncoespasmos", que "permaneció apirético, siempre alerta, colaborando con las terapias y orientado". Además, explicaron que por la mañana había "pasado a oxigenoterapia de alto flujo y había realizado fisioterapia respiratoria", mientras que durante el día "alternó oración y reposo" y en la mañana del martes "recibió la Eucaristía".

Más allá del parte médico oficial, la interna vaticana se recalienta. Grupos conservadores y progresistas libran una batalla silenciosa pero feroz sobre el futuro inmediato de la Iglesia. ¿Podrá Francisco continuar al mando o se avecina un cónclave anticipado? La respuesta parece depender de su evolución en los próximos días, pero el solo hecho de que la posibilidad de su dimisión se discuta en ciertos círculos ya marca el tono de la disputa.

El papa Francisco sufre "una infección polimicrobiana del tracto respiratorio"

La sombra de un cónclave no es una cuestión menor. Con 136 cardenales electores habilitados para votar en caso de que el Papa renuncie o fallezca, la composición del colegio cardenalicio se inclina en favor de los sectores afines a Francisco. Esto inquieta a los conservadores, que temen que el Pontífice, aún en medio de su convalecencia, adopte medidas para reforzar su legado y consolidar su línea reformista. En algunos sectores ya circulan versiones de que podría modificarse la regla que exige una mayoría de dos tercios para la elección de un nuevo Papa, lo que aseguraría la continuidad del rumbo progresista.

En medio de este clima de tensiones, las respuestas desde la cúpula vaticana son tajantes. El secretario de Estado, Pietro Parolin, desestimó las especulaciones y calificó como "inútiles" los rumores sobre una posible renuncia de Francisco. Por su parte, el cardenal argentino Víctor Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aseguró que la única forma en la que el Papa podría abdicar sería mediante una decisión absolutamente libre, sin presiones internas ni externas. El Papa Francisco ya supo demostrar en el pasado una gran capacidad de resiliencia, superando problemas de salud y desafiando las resistencias internas a su mandato.

Papa Francisco

No obstante, la realidad es que nunca antes había estado internado tanto tiempo ni había sufrido episodios respiratorios tan severos. La Iglesia, mientras tanto, se prepara para cualquier escenario: la continuidad de un Papa convaleciente o el eventual inicio de una nueva era. Mientras tanto. el cuadro clínico también es estable en lo que respecta al corazón, los riñones y los valores sanguíneos, pero en una situación general compleja, con broncoespasmos no inesperados en el contexto de una neumonía como la del Pontífice.