De vender la aplicación de Off, a pitadas de cigarrillos "para los que no lo pueden pagar": el detrás del curro en plena invasión de mosquitos

La invasión de mosquitos que comenzó el 29 de diciembre y el aprovechamiento de las personas en este momento crítico en cuanto a la economía del país, no van de la mano bajo ningún aspecto. Es que desde que se tornó casi que imposible estar al aire libre por la cantidad de insectos que hay, los comercios subieron totalmente los precios por la demanda de repelente y más de uno quiso aprovecharse del bolsillo del otro.

Los Aedes albifasciatus son una especie de mosquitos más "agresivos"

El AMBA se colmó de de insectos desde el viernes de la semana pasada. Es que después de un proceso de sequía, seguida por lluvias copiosas e inundaciones, se hicieron presentes miles y miles los llamados "mosquitos de la inundación".

Teniendo en cuenta esto y la inflación del país producto de las medidas económicas tomadas por Javier Milei y su Decreto Nacional de Urgencia (DNU), los comercios comenzaron a aprovecharse de la demanda que empezó haber en cuanto al repelente y los precios se fueron a las nubes siendo casi que impagables.

Pero uno de los casos que más viral se hizo por el aprovechamiento del momento sucedió en Azul. Y es que muchos se sorprendieron cuando vieron en la puerta de un supermercado de la localidad bonaerense una "oferta" de repelente "más económica".

"Hay Off suelto. $500 la aplicación (de adelante y de atrás)", se podía leer en el cartel que generó tanto la indignación de los vecinos, como de los usuarios de las redes sociales que no tardaron en viralizar la avivada del comerciante bonaerense.

"Hay Off suelto": el nuevo negocio en la localidad de Azul.

Maxi, el comerciante del mercado, dialogó en Radio Con Vos acerca de cómo se le ocurrió realizar tal maniobra y de qué manera hacerse cargo de la oportunidad económica que se le plantó enfrente de sus ojos para poder hacer unos pesos de más.

"Enfrente de mi local hay una pista de atletismo, hay mucha gente que corre, que camina. Se olvidaban de ponerse Off y podían gastar seis o nueve o cinco mil pesos de las variantes que tenemos nosotros. Entonces dije: 'Bueno, si no lo quieren gastar, que gasten un poquito y que no los piquen los mosquitos'", explicó en un principio.

Y en esa misma línea, detalló que la idea se le ocurrió para todos aquellos que únicamente quieren pasar el rato en las inmediaciones y que no pueden o no quieren pagar más de cinco mil pesos por unas determinadas horas. "La gente veía el precio y por ahí no lo querían comprar porque ya tenían en la casa. Esto está re barato. Imaginate que te sale $6.000 comprarte el tarro. Por $500 pesos ya solucionaste el problema".

Los mosquitos cada vez son más en CABA.

Lejos de pensar en lo que está bien o está mal, el comerciante hizo hincapié en que ojalá que muchos lugares tomen esta idea para replicarla en otros lados y "ayudar" a que todos puedan pasar un rato al aire libre, en la naturaleza, sin tener que estar pendientes de los insectos y las enfermedades que puedan causar.

"Ojalá que la gente use esta idea. Las ideas están en el aire, no pertenecen a nadie. Ojalá que más gente lo use y más gente se pueda poner gastando poco", dijo y sumó entre risas: "Tengo para abastecer a Azul, ya hemos erradicado prácticamente a todos los mosquitos de acá".

En cuanto a la economía y los gastos que hacen las personas sabiendo que hoy en día cuidarse de los insectos es todo un gasto, indicó: "Hay quien se lleva el repelente, que entiende que el repelente del año pasado valía $3.000 y la lata de cerveza $500 y hoy la lata de cerveza más de $1.200 y el repelente $6.000. Algunos se llevan el frasco en su variante y otros que se hacen aplicar. Ahora vamos a vender traguitos de cerveza y pitada de cigarrillo para el que no pueda comprar".

Hay una realidad y es que Argentina está viviendo en un momento muy crítico del país y eso mismo se ve reflejado no sólo en las góndolas de los supermercados con la falta de productos y los carteles de las unidades máximas que se pueden comprar, sino también con los repelentes debido a la invasión inesperada y los precios por las nubes que hacen que se torne aún más complicado poder cuidarse.

Picaduras de mosquitos

Y es que claro, poder cuidarse debería tener miles de soluciones y cero complicaciones, aunque lamentablemente no es así y eso mismo lo dejó demostrado Maxi al hablar sobre lo mucho que le cuesta conseguir repelentes y venderlos por el precio. "Hay escasez, en algunos lugares me costó encontrar proveedores. Pero hay comercios que sí lo tienen", concluyó.

El precio de los repelentes se fue por las nubes

La liberación de precios arengada por la administración de Javier Milei también tuvo su impacto en el precio de los repelentes. Mientras que en marzo del año pasado los valores oscilaban entre los $530 y los $1.100, hoy esas mismas marcas se consiguen a partir de los $1.400 y las más "duraderas" cotizan $9.000.

Para aquellos que quieran adquirir el formato en aerosol, el envase de 290 cm3 subió a $5.000, mientras que el de 170 cm3 se consigue por $1.800. En tanto, los 196 gramos de crema se ofrecen en las góndolas a $2.190.

¿Qué pasa con las destinadas a los más chicos? Los envases de 100 ml. superan los $8.000, aunque hay opciones más económicas de segundas marcas que se pueden conseguir a $2.700 (los 70 gramos) y $2.200 (los 50 gramos).