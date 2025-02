"El fuego nos lo arrebató todo": el desgarrador testimonio de Marcelo, víctima de los incendios en Bariloche

Marcelo vivió durante 20 años en la localidad de Mallín Ahogado. En todo ese tiempo presenció diversos incendios forestales, pero ninguno como el que arrasó su hogar los últimos días. "Este incendio fue distinto, fue provocado, un acto intencional que marcó una tragedia no solo para mí y mi familia, sino para toda la comunidad", relató, con la voz quebrada, en diálogo con Radio7 97.7. El dolor y la impotencia lo desbordan al recordar el momento en que las llamas avanzaban sin control, consumiendo lo que con tanto esfuerzo había construido. "Nosotros estábamos aquí, tratando de salvar lo que podíamos, con las emociones a flor de piel, con el miedo de perderlo todo", contó.

Según su experiencia, los incendios en la zona suelen ser causados por negligencias como asados mal apagados o colillas de cigarrillos olvidadas. Pero esta vez, está convencido de que no fue un accidente: "No fue un asado mal apagado, ni una colilla de cigarro olvidada por un turista. Aquí hay focos provocados de manera intencional, y hay que decirlo con todas las palabras. Lo que más me indigna es que, mientras luchamos durante toda una vida por tener una propiedad, haya gente que con sus actos egoístas nos arrebate todo: nuestras casas, nuestras pertenencias, incluso nuestras vidas", afirmó, entre lágrimas.

La prioridad de los combatientes es resguardar las viviendas y estructuras edilicias

Marcelo describió la situación como "un escenario de guerra": "No pudimos dormir durante días. Todo lo que veíamos era fuego avanzando, la desesperación en los ojos de todos los vecinos. Es como estar en un estado de emergencia constante. A veces sentíamos que lo íbamos a perder todo, como si ya no hubiera esperanza". En medio de la angustia, destacó la labor incansable de los brigadistas: "Es triste ver cómo personas valientes, como nuestros bomberos, luchan con todo por salvar lo que pueden, poniendo en riesgo su vida. Ellos son los verdaderos héroes de esta tragedia".

Consultado sobre los posibles motivos detrás del incendio, Marcelo no dudó en señalar la posibilidad de que haya intereses inmobiliarios en juego: "Algunos dicen que quieren destruir los árboles para vender la madera, y otros afirman que es para bajar el valor de los terrenos. Es difícil saberlo con certeza, pero la gente que está detrás de esto tiene mucho que ganar". Las sospechas también recaen en una estrategia para presionar a los propietarios a abandonar sus tierras: "He escuchado comentarios de que se quiere amedrentar a los dueños para que abandonen la zona y poder quedarse con las tierras a precios bajos".

Las autoridades confirman que los incendios fueron intencionales

Durante la entrevista radial, Marcelo hizo un fuerte pedido a las autoridades para que investiguen y encuentren a los responsables: "Es fundamental que se investigue quiénes están detrás de estos actos. Hay muchas versiones y sospechas, pero lo cierto es que la gente está perdiendo todo por culpa de unos pocos que no tienen conciencia de lo que están causando". Además, advierte sobre la necesidad de cambios estructurales en la legislación: "Las leyes que regulan el manejo del medio ambiente y la propiedad deben cambiar. Es injusto que un ciudadano tenga que pasar por tantos trámites para poder intervenir en su propia propiedad por una cuestión de seguridad, y al final terminamos perdiéndolo todo debido a la irresponsabilidad de unos pocos". Por último, con un nudo en la garganta, Marcelo lanzó un mensaje contundente: "No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si queremos un cambio, debemos empezar por nosotros mismos".