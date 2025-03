El grito de Beatriz Blanco, la jubilada agredida por la Policía: "No tengo miedo y voy a seguir marchando"

Beatriz Blanco tiene 81 años y una historia de lucha que ni los golpes ni el gas pimienta pudieron silenciar. La imagen de la jubilada desplomada en el suelo tras ser reprimida por la Policía en las inmediaciones del Congreso se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida contra quienes reclaman por sus derechos. Con la marca del bastón policial en la cabeza y los ojos irritados por el gas, Beatriz no duda: "No tengo miedo. Voy a seguir marchando".

El episodio ocurrió durante la movilización de jubilados el miércoles 12. Mientras intentaba cruzar la Avenida Entre Ríos, quedó rezagada entre el tumulto. Con su bastón en la mano, se acercó a un policía y le pidió que no reprimiera a los manifestantes. "Me acerqué y le dije: '¿Me podés escuchar?'. Pero no respondió. Segundos después sentí el golpe en la cabeza y el ardor del gas pimienta en los ojos. Caí al suelo y no pude hacer nada", relató.

Beatriz Blanco fue asistida por ciudadanos que también estaban en Congreso y por el SAME que la trasladó

Mientras ella relataba su brutal experiencia durante una entrevista con C5N, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la descalificó públicamente llamándola "jubilada patotera". Beatriz, lejos de amedrentarse, le respondió con firmeza: "Que me lo diga en la cara. Yo marcho con mi bastón, no con un palo para pegarle a nadie". Viuda desde hace 31 años y cobrando la jubilación mínima, Beatriz enfrenta cada mes el dilema de elegir entre comprar comida o pagar sus remedios. "Gasto 170 mil pesos en medicamentos, tomo ocho remedios y es imposible vivir así", denunció.

A pesar de las adversidades, sigue marchando. "Voy a seguir con los bastones en alto", reafirmó. El episodio de violencia no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que ella misma se encargó de exponer: "Siempre que apareció Bullrich hubo un muerto o un herido. Es una patotera". La jubilada presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad y contra el efectivo que la golpeó, en una causa que ya está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1. "Tomo ocho remedios, es imposible vivir así. No los perdono. Tampoco a la ministra", afirmó.

El golpe que recibió la jubilada tras ser golpeada y empujada por la policía

Beatriz no solo denuncia la violencia policial, sino también la situación de los jubilados en el país. "No tenemos la Justicia que merecemos", dijo con desconfianza sobre el avance de su denuncia. Sin embargo, su lucha no se detiene. "Los espero a todos en la marcha del miércoles. No soy patotera, soy una jubilada que lucha". Con la voz quebrada pero llena de convicción, Beatriz lanzó su último mensaje: "No nos van a callar. No me importa que me golpeen, que me tiren gas, voy a seguir marchando porque la injusticia duele más", sentenció la mujer.