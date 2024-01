El oscuro prontuario de Marcos Galperín, el "libertario" de Mercado Libre que se queja del Estado presente pero recibe millones de la nuestra

Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, es un ferviente simpatizante de La Libertad Avanza y de la presidencia de Javier Milei y despotrica por redes sociales en contra las políticas de la Argentina desde su casa de Montevideo (Uruguay), mientras que su empresa se aprovecha de los beneficios impositivos del país que tan sólo en los primeros nueve meses de 2023 hicieron que crezca un 10 por ciento las ganancias de su empresa.

De hecho, Mercado Libre está regido dentro de la promoción de la llamada "Economía del Conocimiento" y eso le permite no gastar aproximadamente 84 millones de dólares por año y, en comparación del periodo 2022, su patrimonio ahorró alrededor de 35 millones de dólares.

Galperín

Pero ¿Quién es Marcos Galperín?

Marcos Galperín nació en Buenos Aires en octubre de 1971, bajo el apellido de una familia con muy buen pasar económico, ya que sus padres son propietarios de SADESA, una de las empresas de cuero más grandes del mundo. Gracias a que creció en un hogar con riquezas, cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Andrés de Olivos y en 1990, viajó a los Estados Unidos para estudiar Finanzas en la Universidad de Pensilvania y allí obtuvo también una maestría en administración de empresas de la Universidad de Stanford.

En 1999, el financista decidió lanzar Mercado libre, cuando él todavía era un estudiante, pero ya había mostrado su interés por el modelo de negocios de eBay, e incluso tuvo la chance de conocer al cofundador de capital privado Hick Muse, John Muse.

Desde ese momento, la plataforma de compraventa fue un pilar para América Latina y Galperín logró la expansión a través de los años por Argentina, Uruguay, Venezuela y otros para convertirla en la mayor comunidad online de la región. De hecho, desde sus inicios, Mercado Libre experimentó un crecimiento que lo volvió líder y contrató a más de mil empleados, y una tracción de US$1.500 millones en 2007.

Javier Milei.

Además, Galperín aseguró el financiamiento de la plataforma con mayor liderazgo en rentabilidad y crecimiento constante, incluso en la época de los 2000. Por otro lado, es la persona que se encuentra detrás de MercadoPago, subsidiada por Mercado Libre y que se convirtió en la plataforma de pagos más usada de América Latina.

Según la revista Forbes, el empresario lidera el podio de riquezas mundiales junto a Elon Musk, Jeff Bezos y Bernardo Arnault. Además, se encuentra entre los cinco argentinos más ricos del mundo, junto con Alberto Roemmers, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Costantini, Eduardo Eurnekian y Gregorio Pérez Companc.

Marcos Galperín, la polémica con sus empleados y las horas extras

El presidente de Mercado Libre cruzó a una internauta que aseguró que los empleados de la compañía no accedían a cobrar las horas extras e incluso que tampoco recibieron caja navideña: "Me enteré ayer que Mercado Libre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña", expresó con un emoji con un ratón, y el, ni lento ni perezoso, le respondió: "Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacerla sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas . Yo voy a ser el primero en aplaudirte. Hacerte la Robin Hood por X es un poquito fácil, no?".

Mercado Libre, de Marcos Galperín

Luego de este ida y vuelta, la CGT cruzó Marcos Galperín y le recordó que pagar horas extra es obligatorio y que debe cumplir con la Ley de Contrato de Trabajo: "Le recordamos tanto al dueño de Mercado Libre como a todos los trabajadores y trabajadoras que el empleador tiene obligación de pagar las horas extras", escribieron.

Mientras está en vía de negociación para comprar Telefe, el empresario festeja la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei que dispuso a través del DNU, que dispone aplicarle a los empleados el banco de horas, una modalidad que implica que no se pagan las horas extras y se acumulan para descontarlas en otras jornadas.