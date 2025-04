España y Portugal salieron de la oscuridad: restablecen el servicio tras el apagón masivo y sin precedentes

Las luces volvieron a encenderse este martes en la península ibérica luego de un apagón masivo que dejó a millones de personas en España y Portugal sumidos en una jornada de incertidumbre, caos y teorías múltiples sobre su origen. A casi 24 horas del colapso energético, las autoridades anunciaron que el servicio fue completamente restablecido, aunque las causas del apagón aún siguen bajo investigación.

La electricidad volvió en España y Portugal tras varias horas de un histórico apagón masivo

El primer rayo de alivio llegó hacia las 4 de la madrugada, cuando Red Eléctrica Española (REE) informó que el 87,37% del suministro ya se había recuperado. En Portugal, la empresa REN indicó que 6,2 de los 6,5 millones de usuarios ya tenían luz nuevamente. Las calles de Madrid y Lisboa se llenaron de aplausos y expresiones de alivio, como si de un gol en la final del Mundial se tratase. "La gente está atónita, porque esto nunca había pasado en España", describió un obrero en plena Puerta del Sol.

El apagón comenzó al mediodía del lunes y afectó todos los aspectos de la vida cotidiana: semáforos fuera de servicio, trenes detenidos con pasajeros a bordo, ascensores colapsados, redes de telecomunicaciones saturadas y aeropuertos en crisis. En total, 11 trenes quedaron varados durante horas, y los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Lisboa vivieron un día de pesadilla.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue contundente al describir la magnitud del evento: "En apenas cinco segundos se perdieron 15 gigavatios, el equivalente al 60% de la demanda eléctrica del país". De esta manera, el mandatario no dudó en calificar lo ocurrido como "una situación sin precedentes" y recomendó que los trabajadores no esenciales no acudieran a sus puestos este martes.

Apagón masivo en España y Portugal

Apenas se restableció la red, comenzaron a circular hipótesis: ¿Un ciberataque? ¿Una falla técnica? ¿Un sabotaje? Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, fue uno de los primeros en tratar de calmar las aguas: "Por el momento, no hay indicios de ciberataque". Incluso, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció asistencia técnica a España, apelando a la "experiencia adquirida en años de guerra".

No obstante, con la tensión aún latente, el director de Red Eléctrica Española, Eduardo Prieto, fue claro: "Con los análisis realizados hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad". En rueda de prensa, aseguró que tras consultar con organismos como el Centro Nacional de Inteligencia, no se hallaron indicios de intrusión digital en los sistemas de control.

En sintonía con sus pares españoles, Portugal también descartó la hipótesis del ataque informático. "No tenemos ninguna información vinculada a un ciberataque o una agresión hostil", dijo el portavoz del gobierno luso, Antonio Leitao Amaro, quien señaló que lo ocurrido habría sido consecuencia de "un problema en la red de transporte" española. Por ahora, el misterio continúa. Las autoridades insisten en que no se descarta ninguna hipótesis técnica o externa, y los equipos de investigación trabajan contra reloj para entender cómo fue posible que un fallo tan abrupto y de semejante escala ocurriera en dos países europeos al mismo tiempo. Mientras tanto, tras una jornada en penumbras, la península ibérica intenta retomar su ritmo. Con una mezcla de alivio, desconcierto y muchas preguntas sin respuesta, la luz volvió.