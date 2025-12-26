Feriados 2026 mes por mes: cuándo son y qué días se agregaron

¡Buenas noticias para los amantes de los viajes, el descanso y el ocio! El calendario de feriados para 2026 ya está definido, y viene con una propuesta que promete alegrar a todos y a todas: tres días no laborables con fines turísticos que se suman a los feriados nacionales.

Una oportunidad perfecta para planificar escapadas, descubrir nuevos destinos y disfrutar de momentos inolvidables en familia o con amigos. El anuncio, oficializado a través de la Resolución 164/2025, establece que los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre .

Cataratas del Iguazú

Estas fechas se combinan estratégicamente con feriados nacionales, creando tres fines de semana largos de cuatro días. Un verdadero regalo para los argentinos que todavía pueden darse el gustito de viajar.

A continuación, BigBang comparte el calendario completo de feriados y días no laborables para 2026, mes por mes.

Enero

Jueves 1: Año Nuevo

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (coincide con Jueves Santo, día no laborable)

Viernes 3: Viernes Santo

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20)

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25: Navidad

Es importante recordar que los días no laborables no son feriados, por lo tanto quedan sujetos a decisión del empleador, en caso de sí o sí concurrir al lugar de trabajo, no se pagan horas extras.