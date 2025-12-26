Feriados 2026 mes por mes: cuándo son y qué días se agregaron

26 Diciembre de 2025 11:38
¡Buenas noticias para los amantes de los viajes, el descanso y el ocio! El calendario de feriados para 2026 ya está definido, y viene con una propuesta que promete alegrar a todos y a todas: tres días no laborables con fines turísticos que se suman a los feriados nacionales.
Una oportunidad perfecta para planificar escapadas, descubrir nuevos destinos y disfrutar de momentos inolvidables en familia o con amigos. El anuncio, oficializado a través de la Resolución 164/2025, establece que los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.
Estas fechas se combinan estratégicamente con feriados nacionales, creando tres fines de semana largos de cuatro días. Un verdadero regalo para los argentinos que todavía pueden darse el gustito de viajar.
A continuación, BigBang comparte el calendario completo de feriados y días no laborables para 2026, mes por mes.
Enero
- Jueves 1: Año Nuevo
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval
Marzo
- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (coincide con Jueves Santo, día no laborable)
- Viernes 3: Viernes Santo
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17)
- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia
- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20)
Diciembre
- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25: Navidad
Es importante recordar que los días no laborables no son feriados, por lo tanto quedan sujetos a decisión del empleador, en caso de sí o sí concurrir al lugar de trabajo, no se pagan horas extras.