Nochebuena y Navidad: refuerzan controles de alcoholemia y seguridad vial en toda la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un refuerzo de los controles de seguridad y prevención durante Nochebuena y Navidad, con un despliegue especial que abarcará las 15 comunas porteñas. La medida incluye una intensificación de patrullajes, monitoreos urbanos y un aumento significativo de los controles de alcoholemia, en respuesta a un dato oficial que indica que uno de cada cinco incidentes de tránsito está vinculado al consumo de alcohol.

Refuerzan controles de alcoholemia y seguridad vial en toda la Ciudad

Según informaron desde el Ejecutivo porteño, durante la noche del 24 de diciembre se instalarán 30 puestos adicionales de control de alcoholemia en distintos barrios de la Ciudad. Estos operativos se realizarán bajo el denominado "método embudo", un procedimiento que obliga a los conductores a reducir la velocidad de manera progresiva, facilita el trabajo de los agentes y busca evitar embotellamientos. El esquema será coordinado desde el Centro de Monitoreo Urbano, que brindará apoyo a los equipos desplegados en la vía pública. Participarán Agentes de Prevención, Agentes de Tránsito, efectivos policiales y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

Todos ellos mantendrán guardias activas durante las 24 horas. Además, la Agencia Gubernamental de Control y personal de la Dirección General de Fiscalización realizarán inspecciones en comercios y plazas para evitar la venta de bebidas alcohólicas en zonas donde está prohibida. En cuanto a la normativa vigente, el límite de alcohol permitido en sangre es de 0,5 gramos por litro para conductores de vehículos particulares, 0,2 gramos para motociclistas y tolerancia cero para principiantes y conductores profesionales. El procedimiento de control comienza con la verificación de la documentación obligatoria, es decir licencia de conducir, cédula verde y seguro.

Luego, continúa con una prueba inicial mediante alómetro. Si el resultado es positivo, se realiza un dosaje definitivo con alcoholímetro. Las sanciones por alcoholemia positiva incluyen, como mínimo, la inhabilitación para conducir durante dos meses. En términos económicos, las multas varían según el nivel de alcohol en sangre: entre 0,5 y 0,99 gr/l oscilan entre $119.776,5 y $798.510, mientras que si el dosaje supera 1 gr/l la sanción asciende a $1.597.020, con retención del vehículo y quita de la licencia. Negarse a realizar el test implica una multa de $798.510 y el acarreo del automóvil.

El sistema infraccional porteño se rige por Unidades Fijas (UF), cuyo valor es de $798,51 desde septiembre de 2025 y se mantendrá hasta el 2 de marzo de 2026. Bajo este esquema, durante noviembre de 2025 se registraron multas récord en la Ciudad, especialmente por superar los 140 km/h, con penalidades que van desde $319.404 hasta $3.194.040. Otras infracciones frecuentes también cuentan con sanciones específicas, como conducir sin licencia ($39.925,50), no respetar la velocidad mínima ($55.895,70), no usar cinturón de seguridad ($79.851), usar el celular al volante ($79.851), enviar mensajes de texto ($159.702), facilitar el vehículo a un menor ($159.702), cruzar semáforos en rojo (entre $239.553 y $1.197.765) o estacionar en espacios reservados para personas con movilidad reducida ($239.553).

Desde el Gobierno porteño informaron que a lo largo de 2025 se realizaron más de 470 mil controles de tránsito, con un 0,97% de positividad en alcoholemia y la retención de 4.271 licencias. Con el refuerzo previsto para las fiestas, las autoridades buscan reducir los riesgos viales y prevenir accidentes en jornadas de alta circulación y consumo.