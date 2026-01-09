Grok, la IA de Elon Musk, deja de generar imágenes de niños y mujeres desnudas

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI, la empresa de Elon Musk, dejó de permitir la generación de imágenes sexualizadas o de desnudos de mujeres y niños. Esta decisión llega después de denuncias por parte de usuarios, así como de una fuerte presión de gobiernos europeos y organismos internacionales.

La herramienta, integrada en la red social X, permitía anteriormente a cualquier usuario crear imágenes con un límite diario. Sin embargo, esta flexibilidad derivó en abusos, incluyendo la proliferación de imágenes no consentidas que involucraban a menores de edad y figuras públicas. Ahora, la función será exclusiva para usuarios suscriptores, aunque aún no está claro si las restricciones aplicarán también a estos .

El propio Musk fue "desnudado"

El propio Musk condenó públicamente el uso ilegal de la herramienta: "Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal", expresó recientemente en su cuenta oficial.

La Comisión Europea tomó cartas en el asunto al emitir una "orden de retención" que obliga a X a conservar toda la documentación interna relacionada con Grok hasta finales de 2026; esta decisión es para garantizar pruebas clave mientras avanzan las investigaciones regulatorias. La decisión se produce en un contexto tenso para X, que ya fue multada con 120 millones de euros por violaciones a la Ley de Servicios Digitales (DSA) a principios de diciembre.

Grok no podrá producir imágenes de mujeres desnudas tras la presión internacional

Pero esta no fue la única tarjeta roja que le sacaron al amigo de Donald Trump: el gobierno británico también alzó su voz contra los abusos cometidos mediante Grok. Liz Kendall, ministra de Tecnología del Reino Unido, no dudó en calificar el contenido generado como "repugnante", instando a Musk a tomar medidas urgentes para detener la creación y circulación de estas imágenes falsas: "Lo que hemos visto en línea en los últimos días es absolutamente repugnante e inaceptable en cualquier sociedad que se precie", afirmó Kendall en aquella oportunidad.

Sin embargo, esto recién empieza. Es que nada asegura que los usuarios pagos de la inteligencia artificial de Elon Musk no sigan generando este tipo de imágenes; si bien la medida es sólo el comienzo el tiempo dirá si realmente es efectiva.