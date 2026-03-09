Milei redobló la confrontación: prometió inflación "con cero" y defendió el desembarco de Mahiques en Justicia

A horas de partir hacia Estados Unidos, el presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista televisiva en la que defendió el rumbo de su gestión, ratificó su estrategia de confrontación política y prometió un futuro económico de fuerte crecimiento. En diálogo con Luis Majul en el programa La Cornisa, el mandatario sostuvo que "la inflación va a empezar con cero en junio o agosto" y volvió a insistir en que su plan económico encamina al país hacia la estabilidad.

Las declaraciones llegan en un contexto marcado por conflictos sociales, despidos en sectores industriales y fuertes tensiones políticas. Sin embargo, lejos de moderar su discurso, Milei profundizó el tono combativo que viene caracterizando a su administración desde el inicio. Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

Frente a las críticas y sospechas sobre posibles vínculos con la dirigencia del fútbol, el presidente rechazó cualquier cuestionamiento. "Es falso que va a salvar a (Claudio) Tapia y a (Pablo) Toviggino", afirmó, en referencia a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Y agregó: "Si son culpables, que paguen". Para el mandatario, las críticas responden a "operaciones". "Son operaciones, yo juzgo a la gente por sus hechos no por lo que parece", aseguró.

En esa línea, defendió su decisión: "Mahiques es una persona con mucha experiencia", subrayó, y remarcó que "conoce la dinámica del sector judicial". Según el Presidente, uno de los principales desafíos de la gestión será cubrir las vacantes judiciales. "Hay que resolver la cantidad de vacantes en la Justicia, el objetivo es ganar mayor libertad en el Poder Judicial", planteó, mientras el propio Mahiques adelantó que impulsará la cobertura de más de 200 cargos de jueces y fiscales actualmente vacantes.

El tramo más polémico de la entrevista estuvo marcado por las definiciones del Presidente sobre la oposición. Lejos de hablar de adversarios políticos, Milei eligió un lenguaje de confrontación directa. "No son adversarios, son enemigos porque son capaces de destruir a todos los argentinos para tener ellos el poder", afirmó. Incluso justificó el cruce que protagonizó con legisladores durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Y lanzó: "Fue una respuesta a casi 100 cavernícolas, ignorantes, maleducados y violentos". El mandatario también volvió a compararse con Mauricio Macri para explicar su estilo político. "A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto", sostuvo. En contraste, reivindicó su postura: "Yo tengo un perfil más gladiador".

La frase que sintetizó su posicionamiento fue contundente: "No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro". En el plano económico, Milei insistió en que el país está atravesando una etapa de transición que desembocará en crecimiento acelerado. "Si este gobierno siguiera, la economía va a crecer a tasas del 8%", aseguró. También proyectó una fuerte mejora financiera: "El riesgo país proyectado al 2027 está en 200 puntos".

La movilización que fue a reclamar contra el cierre de Fate fue reprimida en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

El Presidente volvió a adjudicarle logros sociales a su gestión: "Sacamos 12 millones de la pobreza", afirmó, aunque ese dato es discutido por distintos analistas y especialistas en estadísticas sociales. Respecto de la inflación, volvió a reiterar una de sus promesas más ambiciosas: "En junio/agosto la inflación va a empezar con cero". La entrevista también abordó el cierre de la planta de neumáticos Fate, que dejó a 920 trabajadores sin empleo. Milei dijo comprender la situación de los despedidos. "Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Yo he estado desempleado, sé ese sufrimiento", expresó.

Sin embargo, responsabilizó al empresario Javier Madanes Quintanilla por la decisión y lo acusó de intentar presionar al Gobierno. "Llamó antes a gente de mi gobierno", sostuvo. En el mismo tono, lanzó una crítica más amplia al empresariado que cuestiona su política de apertura comercial. "Los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender", afirmó. En materia institucional, el mandatario buscó despejar especulaciones sobre reformas constitucionales. "Es falso que quiera modificar la Constitución. Tengo un respeto enorme por la institucionalidad", afirmó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de buscar un nuevo mandato si su gestión resulta exitosa. "La reelección es algo que va a surgir si hago las cosas bien", explicó, aunque aclaró: "Tampoco quiero reelección indefinida". Incluso proyectó su retiro político: "En el 2031 me voy a vivir a un campo. En el 2031 no me ven más". En política internacional, ratificó su alineamiento con el presidente estadounidense Donald Trump y respaldó su postura frente a Irán. "Irán está desarrollando armas nucleares poniendo en riesgo a todo el planeta", afirmó.