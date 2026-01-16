Las boletas de luz acumularon un incremento del 339% pero el servicio es paupérrimo

El pasado miércoles 15 de enero, un masivo apagón dejó sin suministro eléctrico a más de 920.000 usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, exponiendo nuevamente las falencias estructurales del sistema energético.

La interrupción, que coincidió con una jornada de intenso calor, tuvo su origen en la subestación de Morón, donde se produjo el desenganche simultáneo de cuatro líneas de alta tensión de 220 kilovoltios, operadas por Edenor.

Cortes de luz

El evento provocó la pérdida instantánea de 3.000 megavatios, equivalente al consumo de una ciudad entera en hora pico. Las consecuencias fueron inmediatas: semáforos fuera de servicio, caos vehicular, interrupciones en el transporte público y complicaciones en las actividades cotidianas de miles de personas. Barrios porteños como Recoleta, Caballito y Palermo, así como localidades del conurbano como Morón, Castelar, Tigre y San Martín, se vieron afectados.

Si bien las autoridades y las empresas concesionarias lograron restablecer el 85% del suministro en pocas horas, el apagón puso sobre la mesa un problema de fondo: la debilidad del sistema eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las líneas afectadas son nodos críticos para la distribución energética en la región, y su falla expuso la dependencia de un entramado que no parece estar preparado para contingencias técnicas de esta magnitud.

Tarifas en alza, servicio en baja

El episodio también reavivó el debate sobre el impacto de los ajustes tarifarios en la calidad del servicio eléctrico. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, las tarifas eléctricas acumularon un incremento del 339% , más del doble que la inflación registrada en el mismo período (171%). Este aumento supera además el crecimiento del salario promedio, que avanzó un 229%, dejando a los usuarios con facturas desproporcionadas frente a sus ingresos.

Pese a estos aumentos, los problemas estructurales persisten. La promesa de que mayores ingresos para las empresas concesionarias se traducirían en una mejora en la infraestructura no se ha cumplido. Por el contrario, eventos como el apagón del miércoles subrayan la vulnerabilidad del sistema frente a fallas técnicas.

En enero de este año, las boletas eléctricas volvieron a registrar incrementos mensuales del 3%, una tendencia que se mantiene desde mediados de 2024. Mientras tanto, los usuarios enfrentan un doble desafío: tarifas cada vez más altas y un servicio que no garantiza estabilidad ni confiabilidad.