Terror en la madrugada: una antena de 20 metros se desplomó sobre varias casas en Villa Luro

El estruendo sacudió la madrugada y dejó a los vecinos en estado de shock. Eran las 5:30 de la mañana cuando una gigantesca antena de telefonía móvil, de 20 metros de altura, cedió ante la furia del temporal y se desplomó sobre dos viviendas en el barrio porteño de Villa Luro, provocando destrozos, caos y un miedo profundo entre los residentes. "No lo podíamos creer. Empezó a caer agua todo por el techo, hay un agujero gigante", confió Gianfranco, uno de los vecinos afectados.

El joven dialogó con C5N y relató con angustia lo sucedido. "Escuché un ruido tremendo, salté de la cama y corrí a ver a mis padres. Gracias a Dios estaban bien, pero había escombros dentro de la casa. No entendíamos de dónde habían salido", contó el joven, aún conmocionado. "Cuando salimos a la calle vimos la antena destrozada, un agujero enorme en el techo y cascotes por todos lados. Se rompió nuestra medianera y cayó sobre otra casa", afirmó.

Y entre la resignación y la impotencia, sumó: "Mi madre está desconsolada". El Servicio Meteorológico Nacional había alertado sobre tormentas severas en la región, con vientos que superaron los 100 km/h. Lo que nadie esperaba era que la furia de la naturaleza derribara una estructura de semejante magnitud, dejando tras de sí un escenario desolador. Bomberos de la Ciudad y personal de emergencias acudieron rápidamente al lugar.

Según informaron, la estructura arrastró parte de la fachada de las casas linderas y causó severos daños estructurales. Por fortuna, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque las pérdidas materiales son considerables. La empresa responsable de la antena llegó al lugar minutos después de la tragedia. "Nos aseguraron que se harán cargo de todo, que van a trabajar para reparar los daños, pero ahora lo único que podemos hacer es esperar", expresó Gianfranco con frustración.

Los vecinos están en alerta y exigen respuestas. "Esto podría haber sido una tragedia mucho mayor. No queremos imaginar lo que habría pasado si la antena caía sobre una habitación donde alguien estuviera durmiendo", expresó otra residente del barrio. El Gobierno de la Ciudad recordó la importancia de tomar medidas preventivas ante condiciones climáticas extremas. Entre las principales recomendaciones, se destaca la necesidad de asegurar estructuras elevadas, evitar circular por calles inundadas y no acercarse a postes o cables caídos. Mientras los equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y la evaluación de daños, Villa Luro despierta con una certeza aterradora: el viento no solo trajo lluvia y destrozos, sino también una lección sobre la fragilidad de la infraestructura y la necesidad de reforzar la seguridad en la ciudad.