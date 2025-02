Trump le soltó la mano a Milei y anunció que le aplicará aranceles a Argentina: "No me importan las represalias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en conferencia de prensa que no habrá excepciones para Argentina en la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio. "Tenemos un pequeño déficit con Argentina, como con todos los países", afirmó el mandatario al justificar la medida. Trump aclaró que la única excepción será Australia, debido a que "tenemos superávit por la compra de aviones", mientras que el resto de los países enfrentará el mismo trato. "No me importan las represalias de los países", subrayó, marcando su postura firme respecto a las barreras comerciales.

La decisión supone un golpe para la estrategia del presidente Javier Milei, ya que las exportaciones argentinas de acero y aluminio hacia Estados Unidos representan unos 600 millones de dólares anuales. Según datos del INDEC, en 2024 la balanza comercial bilateral fue superavitaria para Argentina en 228 millones de dólares, debido principalmente a la caída del 27,9% en las importaciones desde Estados Unidos, producto de la recesión.

Los sectores más afectados por la decisión de Trump serán Aluar, la única productora de aluminio del país, que exporta a EE.UU. el 40% de su producción (530 millones de dólares en 2024), y el grupo Techint, que envió más de 100 millones de dólares en acero a ese mercado. La industria de metales básicos en Argentina ya venía sufriendo una fuerte contracción. En 2024, registró una caída del 17,5%, la peor desde la pandemia, con un desplome del 22,6% en la siderurgia y del 17,6% en la fundición de metales.

La recesión interna y la baja en la demanda de insumos para la construcción y la industria metalmecánica profundizaron la crisis. En 2018, Trump ya había impuesto aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero Argentina logró una excepción mediante un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en diciembre de 2019, el magnate restableció las barreras comerciales, afectando a la industria local.

Donald Trump asumió nuevamente como presidente de Estados Unidos

La estrategia de empresas como Techint para mitigar estos efectos incluyó la inversión en una planta en Bay City, Texas, inaugurada en 2017, que le permitió mantener presencia en el mercado estadounidense sin depender de exportaciones desde Argentina. Aun así, la medida representa un duro golpe para la industria nacional. Resta ver si el gobierno de Milei intentará negociar una excepción con la administración de Trump o si buscará otras alternativas para mitigar el impacto de los nuevos aranceles en la economía argentina.