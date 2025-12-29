Vandalismo a cielo abierto: un camionero fue filmado mientras vandalizaba formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi

El paisaje milenario del Parque Nacional Nahuel Huapi volvió a ser escenario de una escena tan cotidiana como alarmante: un hombre, aerosol en mano, dejando su marca personal sobre rocas protegidas como si se tratara de una pared cualquiera. Esta vez no fueron turistas improvisados ni un descuido aislado, sino un camionero que se detuvo en plena Ruta 40 para escribir su nombre sobre el patrimonio natural. El hecho ocurrió el 26 de diciembre, en el kilómetro 1598 de la Ruta Nacional 40, en el paraje Valle Encantado, sobre el río Limay, dentro de un área expresamente protegida. El video, grabado por un vecino que circulaba por la zona, muestra al conductor descendiendo de un camión perteneciente a una empresa de transporte y realizando una pintada con aerosol rojo sobre una formación rocosa.

La reacción del testigo dejó al descubierto una escena de impunidad naturalizada. "¿Por qué hacés eso? No se puede", le dice desde el auto. La respuesta del camionero resume una lógica peligrosa: "¿Te molesta a vos?", replica, antes de justificar su accionar señalando que había pintadas "por todos lados". Como si la existencia de otros daños habilitara a seguir destruyendo.

Lejos de terminar allí, el episodio escaló. Cuando el vecino enfocó el camión estacionado del otro lado de la ruta -donde se identificaba claramente a la empresa- el hombre tomó una piedra e intentó amedrentar a quien lo filmaba. "Mirá que te suelto el perro", respondió el conductor desde el vehículo, mientras se escuchaban ladridos de fondo. La secuencia cerró con un gesto que resume la escena: el camionero arrojó el aerosol al piso y se retiró.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmaron que la pintada constituye "una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área" y que se trata de "una alteración directa del ambiente natural y paisajístico". Guardaparques y brigadistas lograron identificar con precisión el sector afectado e iniciaron un procedimiento administrativo y legal contra el responsable.

DENUNCIA POR DAÑOS EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI



Gracias a un video compartido por un vecino del área, tomamos conocimiento de una intervención no autorizada sobre una piedra dentro del área protegida, por la Ruta Nacional 237. pic.twitter.com/r7XXqqeuqh — Parques Nacionales Argentina (@ParquesOficial) December 28, 2025

A partir del análisis del video, el parque se comunicó con un referente de la empresa dueña del camión. Según informaron oficialmente, la firma respondió con "buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho", y se comprometió "a realizar la remediación ambiental del sitio afectado y a tomar las medidas correspondientes". Las imágenes difundidas posteriormente por Parques Nacionales sumaron un dato aún más grave: tras ser increpado, el hombre habría regresado para completar la pintada. Donde antes se leía "Gust", ahora quedó escrito "Gustavo", y el aerosol fue abandonado en el lugar como un residuo más.

El episodio remite inevitablemente a otros casos recientes, como el ocurrido en julio en Mendoza, cuando turistas vandalizaron rocas en la zona del dique Potrerillos. Hechos distintos, una misma constante: la banalización del daño ambiental y la ausencia de controles efectivos en territorios que, en los papeles, son áreas protegidas. Desde la Intendencia agradecieron "el aporte ciudadano" del vecino que grabó la escena y remarcaron que la colaboración de quienes recorren los parques resulta clave para detectar infracciones como incendios forestales, uso indebido de drones, ingreso de mascotas o vandalismo.