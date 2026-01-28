Colapinto quedó segundo en las pruebas de la F1 y se mantuvo medio segundo arriba del último campeón

El piloto argentino Franco Colapinto quedó segundo en las últimas prácticas que se realizaron este miércoles en el Circuito Montmeló de Barcelona y le sacó medio segundo al último campeón del mundo en la Fórmula 1, el británico Lando Norris. La preparación del pilarense sigue dando que hablar, luego de haber quedado tercero en las anteriores apariciones que hizo en el marco de las jornadas preparatorias conocidas como Shakedown.

Durante gran parte de la jornada preparatoria en la que corrío 56 vueltas con su monoplaza A526, Colapinto logró estar primero. Aunque finalmente el británico de Mercedes George Russell terminó superándolo. Aunque eso no evitó que se diera el lujo de terminar arriba del actual campeón del mundo de 22 años, que probó en la pista el McLaren MCL40 y solamente pudo dar 33 giros.

Los fanáticos y fanáticas de Alpine y Franco Colapinto se ilusionan por la próxima temporada en la Fórmula 1.

La práctica fue la segunda oportunidad que tuvo el argentino para probar su monoplaza y también cabe destacar que de todos los que participaron fue quien mejor llevó la dinámica en términos de accidentes y paradas obligatorias, ya que hubo dos nuevas banderas rojas que pararon la actividad, una de ellas nuevamente producto de un problema en un Audi, esta vez conducido por Nico Hülkenberg.

En pista además estuvieron Oliver Bearman para Haas y Arvid Lindblad para Racing Bulls. Si bien Colapinto logró una marca de 1m21s897, Russel lo hizo de una forma más veloz, con su registro de 1m19s150. El tema es que en el caso del británico de Mercedes, fue quien más vueltas dio a la pista catalana, con 92 giros.

Franco Colapinto vuelve a las pistas de la Fórmula 1.

En la tarde será el turno del compañero del argentino, el francés Pierre Gasly, quien tendrá la oportunidad de probar el rendimiento del A256, que tanto polvo y críticas levantó entre las otras escuderías por la diferencia de potencia que registró con su nuevo motor de marca Mercedes Benz.

El lunes pasado Colapinto había quedado tercero y ya había llamado la atención al mundo del automovilismo por su desempeño, tras haber quedado una vez más detrás de Russell y del primero de esa práctica, Isack Hadjar de Red Bull. En aquella oportunidad, una de las tres banderas rojas había correspondido a su vehículo, que se había quedado de la nada, para luego recuperarse bien.

Franco Colapinto en su primer año en Williams. Recién este 2026 tendrá una temporada entera en la máxima categoría.

"Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo y con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes y hay cambios grandes, eso siempre es emocionante. El equipo hizo un muy buen trabajo trayendo el coche hasta aquí para este test", celebró Colapinto en aquella primera jornada de pruebas.