Donald Trump amenaza fuertemente a Teherán: "Una enorme armada se dirige a Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó contundentemente a Irán. Desde su red social Truth Social, el mandatario aseguró que una "enorme armada" se dirige hacia el país persa, en lo que parece ser una clara demostración de fuerza.

" Una enorme armada se dirige a Irán ", escribió Trump, subrayando que la flota supera incluso a la enviada a Venezuela durante la operación que secuestró a Nicolás Maduro.

Donald Trump en Davos

El presidente dejó claro que esta fuerza militar, liderada por el portaaviones Abraham Lincoln, está " lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario ". Trump instó a Irán a negociar "rápidamente" un acuerdo que sea "justo y equitativo para todas las partes", advirtiendo que el tiempo se agota.

En un tono que no deja lugar a dudas, concluyó: "¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la 'Operación Martillo de Medianoche', una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder".

Las amenazas de Trump llegan en un momento crítico para Irán, un país sumido en una crisis interna sin precedentes. Las protestas, que comenzaron por el deterioro de la situación económica, escalaron hasta convertirse en un movimiento masivo contra el régimen. Desde finales de diciembre, miles de iraníes salieron a las calles en manifestaciones que alcanzaron su punto álgido el pasado 8 de enero. Sin embargo, la respuesta del régimen fue brutal: según el sitio opositor Iran International, la represión ha dejado un saldo devastador de 36.500 muertos .

La magnitud de las protestas ha llamado la atención internacional, poniendo en jaque al gobierno iraní. En medio de esta convulsión, Trump no dudó en utilizar su retórica beligerante para presionar aún más al régimen y que, si mataba a manifestantes, EEUU intervendría militarmente.

Masivas protestas en Irán

En respuesta a estas amenazas, las autoridades iraníes adoptaron una postura desafiante. Un alto mando de los Guardianes de la Revolución advirtió que considerarán como "hostiles" a los países vecinos si permiten que sus territorios sean utilizados para lanzar ataques contra Irán.

Mientras tanto, la llegada del grupo de ataque liderado por el USS Abraham Lincoln al Medio Oriente eleva la tensión en una región que tiene un altísimo nivel de violencia. Donald Trump aseguró que Teherán intentó establecer contacto en múltiples ocasiones para negociar. "Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar", afirmó el mandatario.