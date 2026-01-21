El Chaqueño Palavecino reaccionó tras las críticas por invitar a cantar a Milei: "No tengo..."

El cantante Oscar Esperanza Palavecino, mejor conocido como el Chaqueño Palavecino, salió a desentenderse de la situación que protagonizó en el escenario del Festival de Jesús María, luego de recibir críticas por haber invitado a cantar al presidente Javier Milei. El referente popular había sido cruzado por el periodista Jorge Rial en un tweet en el cual lo comparó con otros artistas a los que el mandatario había juzgado como figuras que vivían del Estado.

"El Chequeño Palavecino. ¿No era así como bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor Chaqueño Pagavecino?", escribió el conductor en su cuenta de X, donde desató una fuerte ola de comentario negativos contra el salteño, por haberse mostrado tan compinche con el dueño de la motosierra con la cual sólo en su mandato se perdieron 300 mil puestos de trabajo, de acuerdo a estadísticas oficiales.

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei interpretaron "Amor Salvaje".

En ese sentido, Palavecino respondió a los juegos de palabras con su apellido y afirmó que no se referencia ni oficialista ni opositor. " Yo no tengo banderas políticas para nada ", confesó en declaraciones radiales en las cuales reconoció que sabía que "seguramente más de uno" iba a hablar sobre el encuentro que protagonizó con el economista libertario.

"Sabía que cantaba y, bueno, es el Presidente de la Nación", se excusó en relación a la invitación explícita que le hizo en el festival del fin de semana pasado de Córdoba, provincia que se destaca por su fuerte afinidad con Milei, la misma que antes tuvo con Mauricio Macri. El carácter oficialista del territorio, es probable que haya tenido que ver con la actitud de Palavecino.

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en Jesús María

Al mismo tiempo reveló que para él fue "un privilegio" poder cantar con Milei, a quien calificó técnicamente con un siete. "Para mí es un privilegio que una investidura como el presidente se anime y lo haga", repitió, mientras que consideró que " no se hizo nada malo, solo se compartió un tema ". "La investidura de un presidente no es cualquier cosa", añadió.

Las aclaraciones que tuvo que brindar Palavecino llegaron al punto de confesar de que en algún momento sectores de la política le ofrecieron ser diputado nacional y hasta gobernador de Salta. "No quiero agarrar ningún cargo político, me ofrecieron cargos altos aprovechando que soy conocido, pero yo amo cantar y vengo de abajo y hoy estoy en un lugar que lo disfruto, comparto y me siento bien", confirmó.

Jorge Rial y su aclaración tras las repercusiones de su tuit donde expuso la doble vara libertaria para criticar artistas.

Consultado sobre cuánto había cobrado por la acción contestó que " absolutamente nada ". Inclusive hasta aclaró que la visita presidencial no influenció en lo económico al resultado del Festival: "Todas las entradas se han vendido mucho antes de que anuncien que él iba, y todas las noches atrás sin el Presidente se han agotado. No pueden hablar de eso porque nada que ver", rechazó.

Lo cierto es que el referente popular salió a contestar a un tweet que no estaba dirigido a él sino a quienes juzgaban a los artistas por su participación en festivales públicos. Al menos así lo aclaró Rial. "Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales. Era para los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres. Pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban. Igual, me la soban", cerró.