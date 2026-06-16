El "Loco" Bielsa reaccionó de la peor manera ante una pregunta sobre una foto de la FIFA

Marcelo Bielsa nunca pasa desapercibido. Su estilo, su visión del fútbol y su personalidad lo convierten en un personaje único dentro del deporte aunque esta vez, tras el empate de Uruguay ante Arabia Saudita en el debut mundialista, el "Loco" mostró una faceta aún más explosiva, dejando claro que no está dispuesto a justificarse por sus actos.

La conferencia de prensa posterior al partido comenzó como cualquier otra: análisis táctico, reflexiones sobre el rendimiento y la inevitable autocrítica que caracteriza al entrenador argentino. "Es un rival al que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", afirmó Bielsa, visiblemente molesto. " Nosotros teníamos que ganar este partido ", sentenció, sin rodeos ni excusas.

El partido entre Uruguay ante Arabia Saudita terminó 1 a 1

Sin embargo, el ambiente cambió cuando una pregunta en inglés lo sacó de su eje futbolístico. ¿Por qué no miró a la cámara durante la foto oficial de la FIFA? ¿Por qué evita mirar directamente a los periodistas? Ante esto, Bielsa no se quedó callado y respondió con contundencia: "No soy un modelo. No tengo que dar ninguna explicación".

Su tono era firme, casi desafiante. Luego amplió su postura: "Estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo por qué explicar por qué no miro a los interlocutores. Creo que hay un límite de lo que hay que explicar . Si usa lentes, porque usa lentes. Si mira para arriba o para abajo... ¿Tanto hay que explicar? Se buscan explicaciones en situaciones... en cosas que no la merecen".

En ese momento, el foco dejó de estar en el empate con Arabia Saudita para centrarse en la esencia del propio Bielsa: "No hay nada de malo. No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos. No hice nada malo", se defendió con contundencia.

Pero más allá de su reacción ante las preguntas incómodas, el entrenador no dejó de lado el análisis del partido. Reconoció que Uruguay mostró dos caras: una primera parte con errores y falta de intensidad, y una segunda mitad mucho más dinámica, con movilidad, desmarques y oportunidades claras.

La foto de Marcelo Bielsa que causó polémica

"Lo que sucedió en la segunda parte estábamos en condiciones de hacerlo en la primera. Pero no pudimos", admitió Bielsa. Y aunque destacó las ocasiones generadas, lamentó la falta de efectividad: "A veces con pocas opciones se consigue un porcentaje alto de goles. A veces, con muchas opciones no se consigue lo que necesitábamos, que eran dos goles".

El empate dejó un sabor amargo para Uruguay y complicó las proyecciones en un Grupo H lleno de sorpresas, como el inesperado empate entre España y Cabo Verde más temprano.

Bielsa con la camiseta uruguaya

Al final del día, Marcelo Bielsa es así: apasionado, directo y fiel a sus convicciones. Su carácter puede incomodar a algunos, pero su compromiso con el fútbol nunca está en duda y, aunque las preguntas sobre su comportamiento eclipsaron parte del análisis deportivo, queda claro que el "Loco" sigue siendo un hombre que juega bajo sus propias reglas.