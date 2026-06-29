Escándalo en el Mundial: el capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, acusado de abuso sexual

En medio del frenesí deportivo que genera el Mundial 2026, un caso judicial pone en jaque al seleccionado de Cabo Verde. Ryan Mendes, capitán y figura del equipo africano, enfrenta una grave acusación por abuso sexual en Nueva Zelanda. El caso, que involucra a una intérprete brasileña radicada en ese país, prende las alarmas sobre todo teniendo en cuenta el próximo enfrentamiento entre Cabo Verde y Argentina durante el viernes que viene.

La denuncia fue presentada formalmente el pasado 10 de abril de 2026 en Auckland, Nueva Zelanda, luego de un incidente ocurrido el 27 de marzo , durante la gira preparatoria de Cabo Verde por Oceanía. La agresión sexual habría tenido lugar en el hotel donde se hospedaba la delegación caboverdiana tras un amistoso contra Chile, partido que terminó con derrota para los africanos por 4-2.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

La denunciante, una intérprete brasileña contratada por la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda para asistir al equipo durante sus actividades, afirmó que fue llamada a una habitación del hotel por motivos estrictamente laborales pero al llegar encontró un ambiente de fiesta con varios jugadores presentes.

Según su testimonio ante las autoridades locales, decidió retirarse a su habitación debido a que se sentía incómoda y, más tarde, según su relato, Mendes ingresó a su cuarto sin su consentimiento y la agredió sexualmente.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

La mujer presentó pruebas contundentes tras recibir atención médica en una clínica especializada en violencia sexual y los exámenes forenses realizados detectaron lesiones compatibles con su testimonio, incluyendo hematomas y daños en la zona genital . Estos hallazgos fueron incorporados al expediente judicial.

Postura oficial de la FIFA

La denuncia generó que la FIFA se expida en un comunicado oficial proporcionado a Globo Esporte, la institución que regula el fútbol mundial expresó: "Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente". Además, confirmaron estar en contacto con las autoridades neozelandesas para seguir el desarrollo del caso.

Selección de Cabo Verde

No obstante, el comunicado de la FIFA dejó sabor a poco: "Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada".

Por su parte, Andrew Pragnell, director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda, señaló que toda la documentación pertinente fue remitida a la FIFA para garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, hasta el momento no se tomaron medidas cautelares contra Mendes por parte de los órganos internacionales.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la aparente inacción de la Federación de Fútbol de Cabo Verde porque según la propia denunciante, tras el incidente intentó buscar apoyo en dicha institución, pero no recibió respuesta ni respaldo alguno por lo que elevó su denuncia directamente ante las autoridades neozelandesas.