Destapan qué significa el símbolo que Enzo Fernández lleva en cada partido de la Selección Argentina

En plena cobertura del Mundial 2026 con la Selección Argentina, salió a la luz un aspecto poco conocido de la preparación mental de Enzo Fernández. Durante una emisión de Desayuno Americano, un psicólogo explicó el significado detrás de una práctica que el mediocampista utiliza antes y durante algunos partidos y que está relacionada con el manejo del estrés y la ansiedad propios de la alta competencia.

Todo surgió mientras analizaban la llamada teoría del anclaje, una técnica ampliamente utilizada en la psicología deportiva. El psicólogo Sebastián Saravia aclaró que, en este contexto, no se trata del sesgo cognitivo que suele estudiarse en economía o toma de decisiones, sino de una herramienta que ayuda a los atletas a recuperar estabilidad emocional en momentos de máxima presión.

Enzo Fernández y sus hijos

"El anclaje tiene que ver con un recurso. Los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, lo usan para poder desapegarse del estrés o la ansiedad por una actividad específica", explicó el especialista.

Según detalló, el objetivo es asociar un objeto, una palabra o una imagen con una sensación positiva que permita al deportista volver rápidamente a un estado de calma y concentración cuando la tensión aumenta.

Enzo Fernández escribe "Enzo niño" en su muñequera

Fue entonces cuando reveló el caso de Enzo Fernández. De acuerdo con Saravia, el campeón del mundo suele recurrir a este recurso psicológico utilizando la muñequera que lleva en algunos encuentros. Allí, además de encontrar un punto de apoyo visual, escribió con fibrón negro una frase muy especial: " Enzo niño ".

Lejos de ser una simple cábala, esa inscripción funciona como un disparador emocional. La frase lo conecta con su infancia, con una etapa de felicidad, sueños y disfrute del fútbol , antes de la presión de los estadios repletos, las finales y la responsabilidad de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Enzo Fernández y su hijo

" Es para estabilizar el estrés ", explicó el psicólogo, quien remarcó que la técnica consiste en recordar "un momento en el que haya sido feliz o algo que uno quiera en ese momento específico; puede ser un logro".

Así, cada vez que mira su muñequera o toma contacto con ella durante un partido, Enzo Fernández activa ese "ancla" emocional que lo ayuda a volver a un estado de tranquilidad y enfoque. Una estrategia trabajada en terapia y en el entrenamiento psicológico que hoy forma parte de la preparación de muchos deportistas de elite y que demuestra que, además del entrenamiento físico y táctico, la fortaleza mental también juega un papel decisivo en la máxima competencia.