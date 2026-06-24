Es argentin, estudia periodismo y cambió la facultad por el Mundial: así es trabajar en la Copa desde adentro

Hay quienes viajan a un Mundial para alentar, otros para trabajar y unos pocos tienen el privilegio de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entre camisetas de todos los colores, himnos que se mezclan en las tribunas y el sueño de millones de futboleros, también hay jóvenes que viven la Copa desde un lugar que casi nunca aparece en las transmisiones: detrás de escena. Allí, donde cada detalle debe salir perfecto para que el espectáculo más grande del fútbol funcione, está el argentino Valentín Ariza, estudiante de Periodismo en TEA y DEPORTEA, que hoy forma parte del voluntariado de la FIFA en el Mundial 2026.

Valentín Ariza se hizo viral por mostrar que tenía en el bolso que les da la FIFA a los voluntarios

Desde las afueras del Hard Rock Stadium de Miami, BigBang habló con el joven bonaerense sobre la experiencia de trabajar en la máxima cita del fútbol, cómo fue el largo camino para convertirse en voluntario y qué significa vivir un Mundial desde adentro, aunque muchas veces toque dejar de lado al hincha para ponerse el traje de profesional.

Todo comenzó casi por casualidad. Una publicación en Instagram cambió por completo sus planes y lo empujó a vivir una experiencia que jamás imaginó: "La oportunidad surgió porque me lo mandó mi mamá por Instagram. Yo no sabía mucho del mundo del voluntariado, la verdad. Sabía que había voluntarios para los torneos de FIFA, pero nunca pensé que era algo como que ellos te elegían, no es que uno se podía postular y podía tener la posibilidad. Y me postulé en agosto de 2025", recordó.

Valentín Ariza se hizo viral por mostrar que tenía en el bolso que les da la FIFA a los voluntarios

Entre las distintas sedes disponibles eligió Miami casi por intuición: "Me postulé en agosto de 2025, fue todo un proceso, al principio era como que te pedían información personal, y de una ya elegir una sede. Había más de una, podías estar en Canadá, en Estados Unidos o en México. Y yo elegí Miami por una cuestión de nombre, como que me fijé dónde podía ser la más conocida".

Pero conseguir un lugar en la organización de un Mundial requiere paciencia. Entre la inscripción y la primera respuesta pasaron casi cinco meses cargados de incertidumbre: "Me postulé el 25 de agosto, y se contactaron recién conmigo el 22 de enero, casi cinco meses. En el medio no sabés, la ansiedad, no sabía qué hacer. Y el 22 de enero fue para una conferencia entrevista virtual, que es un proceso que se llama team try out. Hay gente que lo hace presencial. Ahí te muestran un paneo general de todo lo que es el voluntariado, los roles, cuántos voluntarios se habían inscripto y de qué países eran", explicó.

Valentín Ariza viajó exclusivamente a cubrir el Mundial

Su formación como estudiante de Periodismo terminó inclinando la balanza hacia el puesto que más deseaba: "Nosotros cuando nos postulamos teníamos tres roles para elegir. Yo elegí primero el de voluntario de operaciones de medios y servicio de prensa, porque estás asistiendo a los periodistas, básicamente. Entonces, como estaba estudiando periodismo sentí que era la mejor para mí. Y a mí me llegó la oferta del rol el 6 de marzo, o sea, tres meses antes de la Copa, y yo lo sentía como que faltaba muy poco".

Su trabajo lo ubica en uno de los lugares más privilegiados del estadio, muy cerca de quienes cuentan la historia del Mundial para todo el planeta. "Mi rol implica asistir a los periodistas, estar en las conferencias de prensa, en las zonas mixtas. Yo tuve mi primera experiencia el domingo en el partido de Uruguay vs Cabo Verde. Ese día tuve mi specific training porque, como llegué a Miami el 17, me había perdido el entrenamiento presencial".

Como todo debut, los nervios estuvieron presentes. Sin embargo, una compañera que había conocido por redes sociales terminó convirtiéndose en su primera guía dentro del estadio: "Por suerte, había conocido a Lu, una chica por Instagram, que me saltó un reel de ella diciendo que iba a trabajar en el Mundial y justo era mi rol. Entré a hablar con ella y el lunes trabajaba el mismo horario que yo, fui un poco más de la mano con ella para que me muestre todo".

Aunque desde afuera pueda parecer un trabajo frenético, la organización de la FIFA tiene todo perfectamente aceitado. Desde el ingreso hasta la distribución de tareas, cada movimiento está planificado: "Entramos por una puerta que es de voluntarios y dentro del estadio ya están salas estipuladas para voluntarios nomás. Hay una sala de estar donde podemos predecir el resultado, hay un arquito, nos sacamos fotos, tenemos para descansar, tomar café y ver los partidos. A las cinco yo pensé que ya iba a trabajar, pero no, primero nos dan de comer. Después subimos y ahí nos reparten las tareas para ese partido".

BigBang habló con Valentín Ariza a las afueras del estadio Hard Rock Stadium

Y el destino le regaló uno de los puestos más codiciados: "A mí me tocó el rol que para mí es de lo mejor, que es estar en la cancha. Fue entrar a la cancha y asistir a los fotógrafos que están detrás del arco". Desde allí, la tentación de mirar el partido es inevitable: "Podés ver los partidos también. Debería estar prestando más atención a los fotógrafos, pero se me desviaba un poco la mirada", y explicó la tarea: "Era asistir a los fotógrafos que están detrás del arco, ofrecerles agua, preguntándoles si querían algo y controlar que cumplan ciertas normas".

Valentín Ariza aprovecha sus tiempos libres para hacer notas con hinchas

Entre todos los encuentros que le tocarán cubrir, hay uno marcado con resaltador: "Yo estaba deseando Argentina. Si pasaba primera iba a jugar los dieciseisavos justamente en Miami y apenas tuvimos la selección de turnos me tiré directo a ese. Así que, en principio, trabajo el día que juega Argentina".

Aunque el voluntariado ocupa buena parte de sus días, Valentín también decidió aprovechar el viaje para hacer lo que más le apasiona: contar historias. "La realidad es que yo busqué el viaje por una cuestión personal periodística. Voy al viaje, no me voy a estar tirado en la playa haciendo nada, quiero estar entre la gente. Hasta recién estuve haciendo un par de entrevistas con los hinchas escoceses. En el medio apareció el voluntariado y ahora tengo que dividir mi tiempo".

Sobre el ambiente mundialista, reconoce que encontró dos realidades muy distintas entre las ciudades anfitrionas: "Yo estuve en Kansas primero y hasta el día anterior que jugaba Argentina era cero clima mundialista. Estados Unidos estaba jugando su partido y era un día normal. Acá, en Miami, la verdad que sí, es otra cosa. Hay mucha gente de países latinos y también están llegando hinchas de los países que juegan".

Valentín Ariza viajó exclusivamente a cubrir el Mundial

A nivel personal, asegura que la experiencia superó ampliamente todo lo que había imaginado antes de viajar: "No, veinte mil puntos. En mi vida me pasaron muchas cosas que no pensé que me iban a pasar antes de viajar. Fui al partido de Argentina sin haber comprado entrada, Messi terminó haciendo tres goles y después acá en Miami entrar a la cancha y que me toque este rol. Estoy sobrepasando las expectativas".

Claro que no todo es emoción. Trabajar para la FIFA también implica cumplir reglas muy estrictas y dejar el fanatismo en un segundo plano: "Tenemos completamente prohibido sacarnos fotos o hablar con periodistas y jugadores. Hay ciertas reglas de la FIFA que tenés que cumplir", comenzó.

Luego agregó: "No podemos grabarnos mientras estamos trabajando, no podemos estar en el estadio sacando el celular. Es como sacarte un poco el papel de hincha. Buscan gente a la que le guste el fútbol, pero que a la vez sea profesional a la hora de trabajar".

Requisitos para ser voluntario de FIFA

Antes de despedirse, Valentín dejó un mensaje para todos aquellos estudiantes o apasionados por el fútbol que sueñan con vivir una experiencia similar "Les diría que se postulen porque los requisitos son básicos. Mucha gente me estuvo hablando estos días y les digo lo mismo: anótense. El año que viene está el Mundial femenino y FIFA necesita voluntarios. No será la misma experiencia, pero va a ser increíble también. Es un Mundial".

Mientras las cámaras apuntan a los goles, las figuras y las tribunas repletas, cientos de voluntarios hacen posible que el espectáculo funcione sin que casi nadie los vea. Valentín Ariza es uno de ellos: un estudiante que cambió la facultad por los pasillos de un estadio mundialista y que, entre credenciales, fotógrafos y conferencias de prensa, está escribiendo el primer gran capítulo de una carrera que, como los mejores partidos, recién empieza.