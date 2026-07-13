Un ex jugador de Inglaterra soltó una amenaza contra Messi antes de la semifinal y estalló la polémica

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse también fuera de la cancha. Mientras crece la expectativa por un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol, el ex futbolista inglés Joe Cole sorprendió con una desafiante declaración sobre Lionel Messi que rápidamente se volvió viral.

Durante su participación en el podcast The Rest is Football, Cole se mostró completamente confiado en las posibilidades de los dirigidos por Thomas Tuchel y dejó una frase que generó una fuerte repercusión entre los fanáticos argentinos: " A Messi lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%, habrá que mandarlo a dormir ".

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra

El ex mediocampista compartía la mesa con otras leyendas del fútbol inglés como Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards. Al escuchar la contundencia de la afirmación, sus compañeros intentaron ponerle un freno: "No, no digas eso. Lo diremos en ocho meses", le respondieron entre risas. Sin embargo, Cole no dio marcha atrás y redobló la apuesta: " Lo digo ahora mismo, vamos a llegar a la final del Mundial ".

En medio del debate, Micah Richards reconoció que Inglaterra tendrá una tarea muy exigente para superar al equipo de Lionel Scaloni. El ex defensor destacó que la Albiceleste cuenta con futbolistas "mañosos y ganadores", capaces de complicar cualquier partido.

"Joe Cole":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi y el partido de Inglaterra contra la Selección Argentina pic.twitter.com/QBGl4aw4pc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2026

Pese a ese reconocimiento, Cole mantuvo intacta su confianza en el seleccionado inglés: "Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", insistió. Las declaraciones llamaron aún más la atención porque el propio Cole fue uno de los ex jugadores ingleses que más elogios dedicó a Messi a lo largo de los años . En reiteradas oportunidades sostuvo que el capitán argentino fue "muy superior" a Cristiano Ronaldo durante sus respectivas carreras y destacó su impacto en la historia del fútbol.

Lejos de bajar el tono, volvió a insistir con su pronóstico para el encuentro del próximo miércoles: " Vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en mis huesos ", afirmó con absoluta seguridad, una frase que podría convertirse en una de las más recordadas del torneo o en un blanco de burlas si Argentina logra imponerse.

Joe Cole, ex jugador inglés, confía en vencer a Argentina

A sus 44 años, Joe Cole conoce de primera mano lo que significa disputar una Copa del Mundo. Integró la denominada "Generación Dorada" de Inglaterra y representó a su país en los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Además, fue una de las figuras del Chelsea durante la exitosa etapa de José Mourinho, conquistando varios títulos en el fútbol inglés.

Las palabras de Joe Cole no fueron las únicas críticas que llegaron desde el exterior hacia la Selección Argentina. En los últimos días, distintos medios internacionales cuestionaron el rendimiento del conjunto de Lionel Scaloni a lo largo del Mundial 2026 e incluso expresaron su deseo de que la Albiceleste quede eliminada. Sin embargo, el vigente campeón del mundo volvió a responder dentro del campo de juego y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo a otra semifinal frente a Inglaterra.