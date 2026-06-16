Noruega le ganó 4 a 1 a Irak con dos goles de Haaland en su debut mundialista

Erling Haaland portó el estandarte de Noruega en la victoria 4 a 1 frente a Irak en su debut en el Mundial 2026, luego de hacer dos goles en su primer partido en copas del mundo, con la particularidad de que ambos los hizo en la primera mitad del encuentro.

El partido estuvo disputado desde el principio con un Irak que se mostró sólido y que logró empatar de manera transitoria el encuentro con un tanto de cabeza de Aymen Hussein. Haaland ya había metido el primero tras agarrar en el área chica un buscapié rasante que encontró y mandó a guardar en el segundo palo.

Por su parte, el tercero también fue un testazo por parte del defensor central de Génova italiano Leo Skiri Østigård, al igual que el cuarto, que llegó con una asistencia de Haaland al mediocampista Kristian Thorstvedt, sobre el final del partido. La victoria colocó a Noruega primera de su grupo I por sobre Francia, que venció 3 a 1 a Senegal.