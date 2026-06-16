Comienza la defensa de la corona: así fueron los debuts mundialistas de la Selección Argentina

La cuenta regresiva terminó. Este martes, la Selección argentina iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro marcará el 19° debut mundialista de la Albiceleste, que buscará comenzar con el pie derecho una competencia en la que históricamente alternó grandes estrenos con inesperados tropiezos.

A lo largo de su historia, Argentina disputó 18 partidos inaugurales en Copas del Mundo y consiguió un saldo positivo: ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sin embargo, el historial deja una particularidad: tras conquistar sus títulos de 1978 y 1986, perdió el partido debut en los Mundiales siguientes, una racha que el equipo de Lionel Scaloni intentará cortar frente al conjunto africano.

Este martes, la selección argentina enfrenta a Argelia

Uruguay 1930: Argentina comenzó su camino mundialista con una victoria por 1-0 frente a Francia gracias a un gol de Luis Monti. Aquella selección alcanzó la final, aunque cayó ante Uruguay.

Italia 1934: en un torneo de eliminación directa desde el inicio, la Albiceleste perdió 3-2 con Suecia y quedó eliminada en su estreno.

La selección argentina debuta en Kansas

Suecia 1958: tras ausentarse de las Copas de 1938, 1950 y 1954, Argentina regresó con una dura goleada 3-1 ante Alemania Federal, resultado que anticipó una campaña para el olvido.

Chile 1962: el debut fue con derrota por 1-0 frente a Bulgaria. La Selección no logró superar la fase de grupos.

Inglaterra 1966: el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo comenzó con una victoria por 2-1 sobre España y alcanzó los cuartos de final.

Selección Argentina en el Mundial Inglaterra 1966

Alemania 1974: El estreno fue una sólida victoria por 3-2 frente a Polonia.

Argentina 1978: como anfitrión, el conjunto de César Luis Menotti debutó venciendo 2-1 a Hungría. Luego levantaría la primera Copa del Mundo de su historia.

España 1982: ya como campeón vigente, cayó 1-0 frente a Bélgica en uno de los debuts más recordados por el golpe inesperado.

México 1986: la Selección inició el camino hacia el título con un triunfo por 3-1 ante Corea del Sur, con una destacada actuación de Diego Maradona.

Italia 1990: defendiendo el campeonato obtenido cuatro años antes, la selección argentina sufrió una histórica derrota por 1-0 frente a Camerún.

Estados Unidos 1994: el equipo de Alfio Basile venció 4-0 a Grecia en un partido recordado por el último gol de Diego Maradona en un Mundial.

Mundial 86

Francia 1998: la Albiceleste comenzó con una victoria por 1-0 ante Japón gracias al tanto de Gabriel Batistuta.

Corea-Japón 2002: el debut fue auspicioso con un triunfo 1-0 sobre Nigeria, aunque el equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

Alemania 2006: el seleccionado dirigido por José Pekerman arrancó con una victoria por 2-1 frente a Costa de Marfil y llegó hasta los cuartos de final.

Messi jugó con la selección argentina en el mundial de Alemania en el 2006

Sudáfrica 2010: Con Diego Maradona como entrenador, Argentina derrotó 1-0 a Nigeria en el estreno.

Brasil 2014: otra vez el rival fue Bosnia y Herzegovina. La Selección ganó 2-1 y terminó alcanzando la final del certamen.

Rusia 2018: el equipo de Jorge Sampaoli igualó 1-1 con Islandia en un debut que dejó muchas dudas.

Argentina defiende el título de campeón del mundo

Qatar 2022: el estreno fue uno de los más sorpresivos de la historia: Arabia Saudita remontó el partido y venció 2-1 a Argentina. Lejos de convertirse en un golpe definitivo, aquella derrota terminó siendo el punto de partida de una campaña inolvidable que culminó con la conquista de la tercera estrella.

Ahora, la selección argentina buscará escribir un nuevo capítulo al enfrentar a Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City con el objetivo de comenzar con una victoria la defensa del título obtenido en Qatar. Además de intentar mantener el protagonismo que lo convirtió en campeón del mundo, el equipo de Lionel Scaloni buscará romper la tendencia que afectó a los campeones de 1978 y 1986, que comenzaron la defensa de sus coronas con una derrota.