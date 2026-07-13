Corrupción, satélites y drogas: declara Facundo Leal, el ex jefe de ARSAT que escondía millones en su casa

La justicia federal de San Isidro es hoy el escenario de una de las declaraciones más esperadas del año ya que Facundo Leal, el exdirector de la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT, comparece este lunes ante el juez Lino Mirabelli. Trasladado a primera hora desde el penal de Marcos Paz, Leal deberá responder por un esquema de sobornos, fraude y negociaciones incompatibles que parece sacado de una serie policial, pero que le costó millones al Estado argentino.

La caída de Leal y su círculo íntimo comenzó de la manera más impensada: un robo. El 4 de enero de 2024, en un predio de San Fernando, desaparecieron materiales tecnológicos de ARSAT que, al seguir el hilo, los investigadores encontraron a los ladrones pero tambien una trama de corrupción sistémica.

Facundo Leal y el dinero que le incautaron

La fiscalía detectó un vínculo ilegal entre directivos estatales y la empresa privada Argentina Logistic Services (ALS) y, según la investigación, se direccionaron contratos de custodia y logística sin pasar por el Directorio de ARSAT y sin dictámenes técnicos. ¿El resultado? Contratos por más de 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos para una empresa que ni siquiera tenía las medidas mínimas de seguridad, lo que permitió que se "perdieran" shelters (contenedores tecnológicos) valuados en 151.000 dólares.

Leal no actuaba solo. La justicia puso la lupa sobre un grupo de funcionarios nacidos en Mendoza, conocidos como la "Banda de los Mendocinos", quienes ocuparon puestos clave para aceitar el mecanismo de fraude:

Facundo Leal . El cerebro y exdirector, hoy detenido;

. El cerebro y exdirector, hoy detenido; Gerardo Boschin . Ex subgerente de compras de ARSAT y efímero presidente de Trenes Argentinos. Declara hoy junto a Leal;

. Ex subgerente de compras de ARSAT y efímero presidente de Trenes Argentinos. Declara hoy junto a Leal; Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez . El resto de la cúpula mendocina citada a indagatoria para esta semana.

Gerardo Boschin antes de entrar a declarar

Si las sospechas de sobornos eran graves, el operativo en el departamento de Leal en Palermo terminó de facilitar el proceso judicial por el que artaviesa: durante el allanamiento, la Policía Federal encontró evidencias del fraude pero también se topó con 2,4 millones de dólares en efectivo escondidos entre sus propiedades de Buenos Aires y Mendoza.

¡Pero había más! En el domicilio de Palermo, los agentes incautaron ketamina, cocaína y pastillas de MDMA , lo que le valió a Leal un procesamiento con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, causa que ahora tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo la mirada del juez Daniel Rafecas.

Facundo Leal

Hoy, Leal llega a los tribunales bajo un régimen de detención efectiva, con sus bienes embargados y el secreto bancario levantado mientras la Justicia busca confirmar si los 2,4 millones de dólares son el fruto directo de las "dádivas" y los retornos por los 14 contratos irregulares firmados bajo su gestión.