Alarma en las pymes: la caída de las ventas golpea a 8 de cada 10 industrias y el empleo acumula más de tres años de retroceso

La situación de las pequeñas y medianas industrias argentinas atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La combinación de caída del consumo, retracción de la producción, avance de las importaciones y dificultades para acceder al financiamiento está profundizando una crisis que ya impacta de lleno sobre el empleo y las expectativas empresarias. Según el último Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME, el 83% de las empresas manufactureras sufrió una caída de las ventas durante el primer trimestre del año, el nivel más alto de toda la serie histórica relevada por la entidad.

Las PyMES, las más golpeadas

El dato refleja el deterioro del mercado interno y se convirtió en la principal preocupación del sector, incluso por encima del aumento de costos, la competencia importada o las dificultades financieras. El escenario económico tuvo un correlato directo sobre la actividad. Durante el primer trimestre, la producción de las pymes industriales registró una contracción del 9,2% interanual y una caída desestacionalizada del 1,7% respecto del trimestre anterior.

La retracción comercial golpeó también la facturación. El 57% de las firmas informó una reducción de sus ingresos y el 61% atribuyó ese resultado a la menor demanda interna. "La facturación aumentó solo para el 25% de las firmas y se registró un mejor desempeño de las ventas de productos importados, situación que podría reflejar una reorganización comercial de las PyME frente al contexto", señaló el informe.

Mientras las ventas locales se desploman, el mercado externo mostró una estabilidad relativa. El 46% de las empresas mantuvo sus niveles de facturación vinculados a exportaciones y el 33% registró caídas. Sin embargo, la dependencia del mercado doméstico sigue siendo determinante: más del 60% de las manufactureras continúa sosteniendo su actividad principalmente a partir del consumo interno.

A la caída de la demanda se suma un fuerte incremento de los costos operativos. El 67% de las empresas reportó aumentos en los precios de sus principales insumos. Paralelamente, la cadena de pagos exhibe señales de creciente fragilidad: la preocupación por los retrasos en los cobros pasó del 35% al 60% en apenas un año. Otro de los factores que genera alarma entre los industriales es el avance de las importaciones.

La preocupación por la competencia extranjera alcanzó al 46% de las empresas, cuando un año atrás afectaba al 25%. "Este escenario coyuntural coincide con el diagnóstico estructural de 2025, donde el 46% de las pymes industriales manifestó sentirse amenazada por las importaciones, con China como principal origen de la competencia extranjera y una pérdida de mercado interno a manos de importaciones para el 33% de las firmas", indicó el relevamiento.

Los sectores más afectados por esta situación son caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica, actividades que históricamente constituyen una parte importante del entramado industrial argentino. La crisis también deja huellas en el mercado laboral. La cantidad de ocupados cayó 1,4% respecto del trimestre anterior y acumula trece trimestres consecutivos de retroceso. En términos interanuales, la reducción alcanzó el 5%.

Pymes

La tendencia profundiza el deterioro observado durante 2025, cuando el empleo en las pymes industriales ya había retrocedido un 3,6% respecto de 2024, marcando la mayor caída de los últimos cinco años. Además, el 27% de las empresas atravesó procesos de achicamiento, uno de los porcentajes más altos desde que comenzó la serie estadística en 2004. Las perspectivas tampoco muestran señales claras de recuperación. El Índice de Confianza Empresarial descendió a 40 puntos, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2023, mientras que el Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME continúa en zona contractiva.

La falta de financiamiento aparece como otro obstáculo estructural. Apenas el 18% de las empresas utilizó crédito bancario, el porcentaje más bajo desde 2006. Como consecuencia, cerca del 75% de las inversiones en maquinaria y equipamiento depende exclusivamente de recursos propios, ya sea mediante reinversión de utilidades o aportes de socios. En este contexto, las manufactureras identifican con claridad cuáles deberían ser las prioridades para revertir el deterioro. El alivio fiscal fue mencionado por el 72% de las firmas, seguido por la estabilidad macroeconómica (61%) y la implementación de medidas contra la competencia desleal (59%).

Frente a un mercado interno debilitado, algunas empresas observan oportunidades en sectores que muestran una dinámica expansiva. El 26% de las pymes relevadas ya mantiene vínculos comerciales con actividades vinculadas a energía y minería, mientras que otro 12% busca incorporarse a esas cadenas de valor. Las expectativas están impulsadas por el crecimiento que registran ambos sectores. Según datos citados por Wise Capital, minería y energía generaron ingresos netos por USD 17.605 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, un 20,9% más que en igual período del año anterior.

Alerta PyME: crece la morosidad y se tensiona toda la economía real

La minería avanzó 88% y el sector petrolero creció 38%, alcanzando el mejor inicio de año desde 2003. Sin embargo, para gran parte del entramado industrial argentino, el problema sigue estando mucho más cerca: la falta de ventas, la caída del consumo y una producción que continúa perdiendo fuerza.