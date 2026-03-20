En un contexto de retracción económica que golpea de lleno al consumo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una medida de alivio fiscal dirigida a uno de los sectores más afectados: la gastronomía y la hotelería. Bares, restaurantes y hoteles tienen tiempo hasta el 31 de marzo para solicitar la exención del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Servicios Generales (ABL) por un período de seis meses, correspondiente al primer semestre de 2026.

Alivio fiscal en la Ciudad: bares, restaurantes y hoteles tienen plazo hasta fin de mes para acceder a la exención de ABL

La iniciativa, impulsada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) junto al Ente de Turismo porteño, ya alcanzó a 4.267 inmuebles, en un intento por amortiguar el impacto de la caída de la actividad. El beneficio no surge en el vacío. La gastronomía y la hotelería, históricamente presentadas como motores del empleo y del turismo en la Ciudad, enfrentan una merma en la demanda que se traduce en menores ingresos y mayores dificultades para sostener costos fijos.

En ese escenario, la exención del ABL aparece como un intento de reducir la presión impositiva sobre un entramado que incluye más de 7.000 locales gastronómicos y cientos de establecimientos turísticos. La medida rige para el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026 y contempla distintas situaciones: Quienes ya pagaron cuotas del año verán esos montos descontados en las facturas restantes.

Los contribuyentes que abonaron el ABL anual por adelantado recibirán un crédito fiscal equivalente a la mitad del total, que se aplicará automáticamente en 2027. De esta manera, el esquema busca no solo aliviar pagos futuros, sino también compensar a quienes ya cumplieron con sus obligaciones. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben realizar el trámite a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), completando una serie de datos clave:

Número de partida inmobiliaria

Domicilio de explotación registrado

Datos del contrato de locación (si corresponde)

Información del locatario o comodatario

CUIT

Actividad declarada según el nomenclador NAES

El plazo es estricto: vence el 31 de marzo, sin prórroga confirmada hasta el momento. Si bien desde el Ejecutivo porteño destacan la medida como un respaldo al sector, lo cierto es que el impacto real dependerá de la evolución de la actividad. La exención del ABL reduce costos en medio de la caída del consumo y la menor circulación de clientes, que golpean directamente la facturación de bares, restaurantes y hoteles. En ese sentido, el beneficio funciona como un paliativo fiscal mientras se busca una solución estructural para un sector que, pese a su peso cultural y económico en la Ciudad, sigue atravesando un escenario de incertidumbre.