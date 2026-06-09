El INDEC confirmó un fuerte descenso en la industria y la construcción, a horas de la inflación de mayo

Abril no fue un buen mes para la industria y la construcción, de acuerdo a los datos que se desprendieron de los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el mismo organismo que este jueves difundirá la inflación de mayo. Si bien marzo pareció exponer un leve repunte en estos dos sectores, la merma volvió a evidenciarse y dejó en evidencia la dificultad con la que se enfrentan los empresarios que apuestan a los ladrillos y la manufactura.

En ese sentido, el índice de producción industrial manufacturero, también conocido como "IPI manufacturero", expuso un marcado descenso del 2,8% en relación a abril de 2025. Además, en lo que hace a la medición desestacionalizada, hubo una caída del 2,1% mensual, que empañó el aumento del 0,1% que tuvo el índice en su serie tendencia-ciclo, que elimina las variaciones estacionales y los efectos aleatorios, para poder identificar con claridad los patrones.

El INDEC reveló un fuerte descenso en sus estadísticas industriales en abril de 2026.

A partir de estos datos se confirmó que la manufactura logró una disminución de 2,4% sólo en la medición del primer cuatrimestre de 2026, que parece haber dejado atrás el leve repunte que había logrado la estadística en marzo, cuando cortó una racha de ocho meses seguidos de caída. Al mismo tiempo, sólo cuatro de los 16 rubros analizados terminaron por arriba del IPI industrial: sustancias y productos químicos estuvo con un 16,7%, productos de tabaco con un 6,5%, refinación del petróleo, coque y combustible nuclear con un 5,6% y madera, papel e impresión con un 4,1%.

El resto quedó por debajo, con sectores que expusieron cifras desastrosas como el de los productos textiles con un -22,2%, maquinaria y equipo con un -20,2%, prendas de vestir, cuero y calzado con un -15,9%, otros equipos, aparatos e instrumentos con un -11,4% e industrias metálicas básicas con un -11,2%. Todas víctimas de la apertura indiscriminada de importaciones que atentó de lleno contra la industria nacional.

El INDEC y su análisis en relación a la construcción y su retroceso en abril de 2026.

A la hora de la construcción, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) retrocedió en abril al 2,8% en relación a la medición interanual. En relación a marzo el descenso fue del 4%, mientras que al igual que en la manufactura, la tendencia-ciclo alcanzó una variación positiva de 0,3%. Sin embargo, en lo que hace a la medición cuatrimestral, el registro mejoró un 2,1%.

En este caso sólo tres sectores quedaron en positivo. Resto de los insumos con un 16,1%, hierro redondo y aceros para la construcción con un 15,7% y pinturas para construcción con un 10%. En contraparte, los rubros más golpeados fueron mosaicos graníticos y calcáreos con un -18,9%, yeso con un -17,5%, cales con un -16,4%, asfalto con un -15,5%, cemento portland: con un -12,7% y hormigón elaborado con un -10,2%.