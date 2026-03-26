La empresa Compañía Mega S.A. formalizó su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con un ambicioso proyecto de USD 360 millones destinado a ampliar su capacidad de producción y transporte de líquidos asociados al petróleo y gas natural de Vaca Muerta. La iniciativa fue presentada ante el Ministerio de Economía y forma parte de un plan integral más amplio que prevé desembolsos por USD 650 millones entre 2023 y 2028.

Según detalló la compañía, el objetivo central es expandir la infraestructura clave del segmento midstream, particularmente en lo vinculado a la separación, transporte y fraccionamiento de NGLs (líquidos del gas natural), en línea con el crecimiento sostenido de la producción en la Cuenca Neuquina. "El nuevo plan de inversiones que presentamos para su calificación en el RIGI reafirma la solidez de nuestra estrategia y el respaldo permanente de nuestros tres accionistas", afirmó Tomás Córdoba, CEO de la firma.

Y sumó: "Esta iniciativa nos permite seguir ampliando una infraestructura clave para transformar en realidad el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el desarrollo energético de la Argentina. Con esta inversión consolidamos el compromiso de largo plazo que nos trazamos: impulsar proyectos e infraestructura que agreguen valor al gas natural y a los líquidos asociados, fortalecer la matriz energética nacional y contribuir de manera creciente a la generación de divisas para el país, a través de una operación sostenible, segura y confiable"

Mega apuesta al RIGI con una inversión millonaria para expandir Vaca Muerta

El proyecto contempla un incremento cercano al 27% en la producción total de la compañía, con una fuerte orientación exportadora: alrededor del 80% del volumen adicional se destinará a mercados internacionales, principalmente en forma de GLP (propano y butano) y gasolina natural. El 20% restante abastecerá el mercado interno, especialmente con etano para la industria petroquímica local. En términos concretos, la iniciativa prevé incorporar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de NGLs, lo que permitirá a la empresa superar una capacidad total de 2,5 millones de toneladas por año una vez finalizadas las obras.

El plan de ejecución se desarrollará entre 2026 y 2028 y abarcará cuatro provincias. Incluye la construcción de nuevas plantas de rebombeo en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa), así como mejoras en instalaciones estratégicas como Loma La Lata (Neuquén) y el complejo de Bahía Blanca. Estas obras apuntan a optimizar el transporte y acondicionamiento del gas natural, facilitar su inyección en los sistemas de transporte y mejorar la capacidad de evacuación y monetización de los líquidos derivados.

Durante la etapa de construcción, se prevé un impacto relevante en el empleo, con picos de hasta 600 puestos de trabajo entre directos e indirectos, vinculados a actividades de ingeniería, logística y provisión de equipos. Compañía Mega opera desde 2001 y se consolidó como un jugador central en el procesamiento de gas natural en la Argentina. Controlada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%), la firma procesa cerca del 40% del gas de la Cuenca Neuquina.

Además, es el único operador de un poliducto dedicado exclusivamente al transporte de NGLs, que conecta esa cuenca con el polo petroquímico y el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca, una infraestructura clave para el abastecimiento local y la exportación. La compañía también destacó que el proyecto incorpora mejoras tecnológicas orientadas a aumentar la eficiencia operativa y la flexibilidad del sistema, en un contexto de crecimiento acelerado de la producción hidrocarburífera.