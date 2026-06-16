Gastón Trezeguet denunció amenazas de muerte y pidió un botón antipánico: "Hay mensajes que no voy a dejar pasar"

La actual edición de Gran Hermano viene siendo una de las más intensas de los últimos años. Las polémicas ya no se limitan a las peleas, sanciones y amenazas dentro de la casa, sino que también alcanzan a quienes analizan el reality desde afuera. En ese contexto, el panelista Gastón Trezeguet denunció haber recibido amenazas de muerte y realizó una presentación ante la Justicia. "Yo entiendo todo de #GranHermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos", escribió en su cuenta de X, donde además compartió una captura de los mensajes intimidatorios que recibió.

Gastón Trezeguet preocupado por su vida tras recibir amenazas

Más tarde, Trezeguet publicó una imagen de la denuncia radicada ante la Policía de la Ciudad y expresó: "La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la Justicia". Entre los mensajes que recibió se puede leer: "Te vamos a hacer mier... mañana a tiros, pedazo de pu... Ahí vas a saber estudiar en el infierno (...) tiritos y descuartización total". El ex participante de Gran Hermano también reveló que las amenazas no quedaron únicamente en las redes sociales. Según contó, además de los mensajes recibidos por Instagram, un automóvil pasó por la puerta de la productora Kuarzo, donde trabaja, y desde allí le gritaron amenazas.

Gastón Trezeguet compartió las amenazas que recibió

De acuerdo con la documentación que difundió, la denuncia quedó radicada ante la Policía de la Ciudad y, en el marco de la causa judicial, también solicitó el otorgamiento de un botón antipánico como medida de protección. La publicación de Gastón Trezeguet generó una inmediata repercusión en las redes sociales. Cientos de usuarios le expresaron su apoyo y repudiaron el contenido de las amenazas, al tiempo que reclamaron que la Justicia identifique a los responsables.