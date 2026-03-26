Entre la mafia del kiosco y un brote por comida: la noche más caótica de Gran Hermano

Una nueva gala de eliminación llegó a la pantalla de Telefe el miércoles por la noche y volvió a mover las fichas dentro de Gran Hermano: entre peleas, negociaciones por vicios y una nueva placa de nominados, el programa quedó al rojo vivo.

El programa comenzó con la salida sorpresiva de Jenny Mavinga, quien decidió abandonar el juego por la puerta giratoria. Según sus breves explicaciones, su cabeza empezó a jugarle una mala pasada por las tensiones dentro de la casa y el hecho de extrañar a su familia.

Mavinga abandonó Gran Hermano

La tensión fue una constante durante toda la noche. Al momento de nominar, los jugadores pusieron en juego sus estrategias para intentar asegurarse una semana más. Todo comenzó con Martín Rodríguez como líder de la semana, lo que le permitió evitar la placa, mientras que Lola Tomaszeuski, Juanicar y Pincoya quedaron directamente nominados por haber sido fulminados.

A ellos se sumaron, por decisión de sus compañeros, Manu Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio y Franco Zunino.

Nueva placa de nominados

El sistema de votación será negativo, por lo que el público deberá elegir a quién quiere fuera de la casa. El jueves 26 y el domingo 29 algunos participantes bajarán de placa al ser los menos votados, mientras que la definición final llegará el lunes 30 , cuando se conozca al nuevo eliminado en la gala conducida por Santiago del Moro.

La "mafia" del kiosco

Si bien por la noche la tensión dominó a los hermanitos, horas antes pudieron disfrutar de algunos placeres. Como cada semana, los participantes tuvieron habilitado el famoso kiosco y, en esta oportunidad, eligieron alfajores y chocolates para compartir.

Sin embargo, eran limitados, por lo que debían consumirlos en el momento o esconderlos para evitar que otro se los quedara. En ese contexto, comenzaron las negociaciones.

Llegaron alfajores y conitos, estalló la felicidad 🍫😁



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Algunos que no consumen chocolate aprovecharon la situación para intercambiarlos por cigarrillos o favores. Brian Sarmiento fue uno de los más astutos: entregó un conito a cambio de cigarrillos mentolados, tal como le gustan.

El alfajor, en cambio, fue más difícil de negociar, por lo que elevó la apuesta: finalmente, Titi logró convencerlo ofreciéndole más cigarrillos y hacerse cargo de lavar los platos que le correspondían.

Preocupación por la comida

En las últimas horas también creció la preocupación dentro de la casa por el efecto que tuvo una comida preparada por una de las participantes.

Jessica "La Maciel", quien tomó protagonismo en la cocina, hizo un plato que terminó provocando descomposturas en varios de sus compañeros, que pasaron reiteradas veces por el baño. La situación estaría vinculada a la compra semanal, en la que adquirieron una gran cantidad de hamburguesas. A partir de eso, la participante decidió hacer albóndigas utilizando esa carne, acompañadas con tallarines. El resultado no fue el esperado.

Sol Abraham fue muy crítica en el confesionario y apuntó contra su compañera por la forma en la que manipuló los alimentos: "Usaba el cuchillo de la carne con la verdura; tiene las uñas muy largas , debería usar guantes", cuestionó.

Luego redobló la crítica: "Están cayendo todos intoxicados. Están todos reventados. Se está cargando a la casa entera", disparó.