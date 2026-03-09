"Lágrimas de cocodrilo": atacaron a Andrea del Boca, la acusaron de favoritismo y los sacaron del aire en pleno streaming

Luego de la prueba semanal en la casa de Gran Hermano, que constó de interpretar en teatro la películo Cien veces no debo de Alejandro Doria, el grupo que encabeza Emanuel Di Gioia rechazó la elección del reparto que hizo Andrea del Boca, además de cuestionar a la actriz y señalar que no había que creerle las lágrimas que suelta por discusiones en la convivencia y el juego. Fue tanto el repudio por sus críticas,que los sacaron del aire en el streaming.

"Todo va a caer por su propio peso, como recién", prometió Cinzia Francischiello Di Vecchia, la venezolana que hace equipo con los ex GH. Fue luego de la discusión que se generó tras aprobar la prueba de la semana, que consistía en la recreación teatral del hito del cine nacional, a partir de que el público votara con un 78% la aprobación del total del presupuesto semanal.

Di Gioia cuestionó a Del Boca por el casting que hizo para representar la película que protagonizó en el año 1987. "Lo hizo muy bien al papel, pero ella también tuvo preferencias en el primer asistente. No preguntó quién quiere ser. Automáticamente le dijo a sus amigas que sean. Eso tampoco va. La puso a una de actriz y a otra de asistente", enumeró, justo después de remarcar que se trata de "cosas que te tenés que morfar porque son 'primeras figuras'".

"Lo bueno de todo esto es que ella obras de teatro no va a ver por mucho tiempo. Ahora se la va a tener que bancar", aseguró Di Gioia, convencido de que no habría repeticiones en las pruebas. Su compañera Solange Gómez Abraham, también participante como él de GH 2011, llevó las críticas más allá cuando avisó que no había que creerle "las lagrimitas de cocodrilo porque es actriz". "Todas podemos llorar siendo actrices", afirmó.

Eduardo Carrera en el papel de Luis Bradoni en Cien veces no debo, al grito de "le inflaron el bombo".

"Yo le tuve paciencia hasta ahora porque es su rollo. Es una participante más. Si es actriz que vaya a Netflix, a lo que quiera; si le gusta cocinar que vaya a Masterchef. Este es un reality de juego y de convivencia. Es un ajedrez social, en el que hay que poner la cabeza. Y si no la saben poner y son plantitas, ahí tienen la puerta", analizó la tucumana.

Por su parte, Eduardo Carrera remarcó que el grupo de Del Boca sumó a la centroafricana Jenny Mavinga a su equipo "y cuando la tuvieron que defender no la defendieron". Lo aseguró en relación a la discusión que tuvo con Danellik Galazán a partir de quién se encargaba de cocinar. Un hecho que pasó inadvertido por la interpretación teatral realizada con la que ganaron la prueba semanal.

El abrazo entre Emanuel Di Gioia y Andrea del Boca fue cuando ingresaron a Gran Hermano: Generación Dorada. Ahora no se pueden ni ver.

Cien veces no debo tuvo a Carrera en el papel de Julio, el mismo que hizo Luis Brandoni. Daniela de Lucía se puso en el papel de Carmen, que interpretaba originalmente Norma Aleandro. La otra protagonista fue Lolo Poggio, que se encarnó en Lidia, el personaje que había hecho en la versión cinematográfica la mismísima Del Boca.

El resto del reparto lo completaron Juan "Juanicar" Caruso, que hizo de Jorge (Dario Grandinetti), Carmiña Masi que interpretó a Elvira (Verónica Llinás), Nazareno Pompei en el papel de Millán (Federico Luppi) y Nicolás Sícaro en el de Paco (Oscar Ferrigno). La prueba aportaba también a la recaudación de la Vendimia Solidaria de Mendoza.