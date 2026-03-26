Nuevo hecho de discriminación en Gran Hermano: Nazareno aseguró que corre si ve "gente de color marrón"

Un integrante de Gran Hermano Generación Dorada volvió a tener declaraciones discriminatorias y racistas dentro del reality show y, una vez más, lo hizo con el apoyo del resto de los hermanitos y hermanitas presentes que lo aprobaron. Nazareno Pompei protagonizó el nuevo escándalo, que volvió a poner sobre el tapete la expulsión de la paraguaya Carmiña Masi por comentarios sobre la centroafricana Jenny Mavinga, quien abandonó el programa por voluntad propia.

El decepcionante diálogo se dio durante una charla y juegos grupales que hacía un sector de los jugadores en uno de los cuartos donde duermen. El ex futbolista Pompei desfilaba como si fuera un modelo, mientras que el resto tarareaba una típica melodía de desfiles. Impulsada por eso, Jessica Eli "La Maciel" le hizo una pregunta a su compañero, que cambió toda la situación de cara al público.

"Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?", le preguntó la mujer trans. Sin dudarlo, Nazareno respondió "Corro". No contenta con eso, "La Maciel" continuó: "Si la gente de color marrón, por alguna casualidad tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?". "Me quejo y que se vayan", sostuvo Nazareno, sin ningún tipo de atisbo de arrepentirse. Los presentes lo vitorearon, como si todo se tratara de un simple meme y casi como un insulto a la salida de Mavinga.

Cabe recordar que la nacida en el Congo fue víctima de un chiste racista por parte de Masi, quien aseguró que parecía "recién bajada del barco", como si se tratara de una esclava, y que, gracias a este, fue expulsada de la casa más famosa del país, en una decisión que despertó polémicas pero fue esencialmente apoyada. Ahora la pregunta es: ¿harán lo mismo con Nazareno?

Jenny Mavinga oyó el derecho a réplica de Carmiña Masi, quien se disculpó por sus comentarios racistas.

Al mismo tiempo, Masi tuvo un "derecho a réplica", esa instancia que debutó en la actual edición del reality y que permite que alguien pueda cuestionar algo que un o una participante haya dicho ante las cámaras. Si bien nadie había dicho nada de ella, la paraguaya pidió el momento para pedirle disculpas a Mavinga por su chiste de mal gusto.

Si bien la africana reconoció que la perdonaba, lo sucedido la movilizó por completo al punto de que el último miércoles -un día después de este hecho- abandonó el programa por voluntad propia y con la certeza de que fuera con su familia estaría mejor que adentro con sus compañeros.