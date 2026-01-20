El renacer de las Panteras Negras: se levantan contra Donald Trump y la violencia del ICE

A casi seis décadas de su fundación, las Panteras Negras - Black Panther Party - vuelven a las calles, como el preludio de una guerra civil en los Estados Unidos, en repudio a las fuerzas del ICE comandadas por el presidente estadounidense Donald Trump. El grupo armado, con base en Filadelfia y liderado por Paul Birdsong -quien se identifica como su presidente a nivel nacional- vuelve a vestir las icónicas chaquetas y boinas boinas negras para tomar las armas.

El partido, activo entre 1966 y 1982, se dedicó al patrullaje armado de las calles de Estados Unidos y confrontar a las autoridades de la época en el marco de la disputa por los derechos civiles y la descriminalización de la comunidad negra. El resurgimiento de la organización puede verse como un símbolo frente a las preocupantes cifras de muertes y detenciones ilegales acumuladas en estos años, la brutalidad policial y la complicidad de la administración de Trump.

El renacer de los Panteras Negras en Estados Unidos

Las Panteras Negras reaparecieron hace unos días frente al ayuntamiento de Filadelfia en protesta contra el ICE y en apoyo de Renee Nicole Good, asesinada por un agente del ICE en Minneapolis el pasado 7 de enero durante un operativo migratorio. "Si creen que van a venir a maltratar a la gente mientras estamos aquí, pruébenos y lo descubrirán", dijo contundentemente Birdsong y, en la misma línea exclamó: "Les haré un agujero en el pecho del tamaño de una ventana si los confrontan". Además, afirmó que un incidente como el tiroteo de Minneapolis "no habría ocurrido" si su grupo hubiera estado presente, y emitió fuertes advertencias hacia ICE.

La organización política afirma continuar el legado del partido original -fundado en 1966 por Huey P. Newton y Bobby Seale con bases marxistas maoistas- manteniendo viva la memoria de sus fundadores y los programas comunitarios, haciendo énfasis en la en la autodefensa armada contra los abusos estatales. Actualmente abogan por abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y piden la rendición de cuentas del gobierno actual.

¿Cuál es el motivo que oculta Trump detrás de sus violentos movimientos contra la población inmigrante? Todo indica que al limitar las capacidades locales y al ampliar el despliegue militar en las ciudades consideradas como demócratas a 10 meses de que se lleven las elecciones de medio mandato como forma de sembrar el caos.

J. Edgar Hoover, ex director del FBI, supo describir a las Panteras Negras como "la mayor amenaza para la seguridad interna del país". Ante estas nuevas "amenazas" para el gobierno de Donald Trump, el mandatario considera invocar la Ley de Insurrección, que data de 1807 que le permitirá desplegar tanto al Ejército como a la Guardia Nacional al Estado que él decida, actuando como excepción a la Ley Posse Comitatus que es la que prohíbe el uso de tropas para hacer valer las normas civiles poniendo en riesgo así las libertades individuales y desencadenando a sus fuerzas para usar la violencia extrema contra la población.