Javier Milei en Davos: la ansiedad por la fotito con Trump y una agenda cargada de eventos personales

Javier Milei, inicia este lunes un viaje oficial a Europa para participar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Con un itinerario ajustado, el mandatario busca tareas que buscarán realzar su propia posición como referente de ultraderecha en el mundo aunque disfrazada de objetivos como atraer inversiones o fortalecer alianzas internacionales. En todo este entuerto, la atención también está puesta en la posibilidad de un encuentro informal con el presidente estadounidense Donald Trump, quien asistirá al mismo evento.

El vuelo presidencial partirá de Buenos Aires este lunes por la noche y llegará a Zúrich el martes, desde donde Milei se trasladará por tierra hasta Davos. La primera jornada incluirá una reunión privada con Maurice Ostro, empresario destacado en los círculos políticos y económicos internacionales.

Javier Milei en Davos

El miércoles será el día más cargado para el líder de las fuerzas del cielo. A primera hora de la mañana, Milei se reunirá con Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, y luego participará en el "Country Strategy Dialogue on Argentina", un espacio cerrado donde expondrá la estrategia económica del país ante inversores globales.

Más tarde, se reunirá con CEOs de bancos internacionales para captar interés financiero y cerrar acuerdos clave. Por la tarde, tendrá un encuentro con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, y realizará su intervención en el plenario del evento, momento en el que intentará posicionar su visión económica anarcocapitalista en el ámbito internacional.

Javier Milei en Davos

El jueves estará enfocado en la exposición mediática. Milei brindará una entrevista exclusiva a Bloomberg y luego dialogará con Zanny Minton Beddoes, editora en jefe de The Economist, donde se esperan discursos incendiarios y declaraciones grandilocuentes. Por la tarde, partirá de regreso a Argentina, con su llegada prevista para el viernes por la mañana.

La expectativa por un cruce con Donald Trump

Uno de los puntos que más atención genera es la posibilidad de un encuentro entre Milei y Donald Trump. Aunque no está programada una reunión oficial entre ambos, su coincidencia en Davos alimenta las especulaciones sobre un saludo o intercambio informal. Varias fueron las muestras del argentino para con el estadounidense aunque éste último lo hace esperar hasta último momento para confirmar la tan ansiada y buscada foto.

Es por eso tal vez que desde Casa Rosada son cautos al respecto, subrayando que el foco del viaje está puesto en temas económicos y financieros. Sin embargo, ruegan que los contactos informales que son habituales entre Javier Milei y Donald Trump en este tipo de eventos y podrían darse sorpresas.