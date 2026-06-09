Trump quiso picantear en Nueva York pero el público fue implacable: abucheos y desaprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió un momento incómodo durante su asistencia al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, que tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York.

La aparición del Jefe de Estado estadounidense -a quien el presiente Javier Milei admira- se convirtió en el primer presidente en ejercicio en presenciar este evento deportivo, no fue para nada color de rosas: el público lo abucheó y se volvió rápidamente viral.

Kai Trump junto a su abuelo Donald

La presencia de Trump no pasó desapercibida: durante la interpretación del himno nacional yankee, las cámaras enfocaron al presidente en las pantallas gigantes del recinto, lo que desató una oleada de abucheos que resonó en el estadio. Trump, estaba con su nieta Kai Trump y el dueño de los Knicks, James Dolan".

Sin embargo, el recibimiento hostil no fue el único tema que generó controversia porque la visita presidencial alteró significativamente la dinámica habitual del evento: estrictas medidas de seguridad del Servicio Secreto y el Departamento de Policía neoyorkina además de cierres al tráfico vehicular y peatonal, controles similares a los de un aeropuerto, sin mencionar la instalación de barreras metálicas en cada manzana del estadio.

💣Bombita. El partido terminó con una victoria para los San Antonio Spurs por 115-111, lo que redujo la ventaja de los Knicks en la serie a 2-1.

Cabe destacar que la relación entre Donald Trump y su ciudad natal, Nueva York, siempre fue tensa. Si bien nació en Queens, el presidente republicano enfrentó históricamente una fuerte oposición en una ciudad predominantemente demócrata. Su presencia en un evento tan icónico como las Finales de la NBA no fue la excepción y quedaron así expuestas las divisiones políticas que marcan su mandato.