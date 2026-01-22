Abogada racista cada vez más complicada: una decisión de la justicia brasilera terminó de hundirla

La Justicia de Brasil finalmente le colocó la tobillera electrónica a la abogada santiagueña de 29 años Agostina Páez, quien está acusada de racismo tras un incidente con un mozo en Ipanema, Río de Janeiro, a quien según las imágenes le hizo gestos como si fuera un mono, una actitud completamente repudiable para la sociedad local y sus leyes. La defensa de la procesada rechazó la decisión y la calificó como "excesiva".

Lo cierto es que ahora Páez deberá comparecer ante la Justicia en un delito que prevé penas que van de los dos a los cinco años de prisión , que no es excarcelable y que tampoco acepta fianzas posibles para subsanarlo. Sin embargo, los planes del abogado defensor Sebastián Robles residen en demostrar la versión de su clienta, quien aseguró que los gestos registrados estaban dirigidos "en broma" a una amiga.

Agostina Páez tiene 29 años, es santiagueña y abogada

En declaraciones a Info del Estero, Robles señaló la acción judicial como "muy severa y excesiva", mientras que adelantó que en los próximos días presentarán un habeas corpus para reclamar el desprocesamiento de Páez, algo que parece difícil a esta altura y ya con la tobillera para localizarla adaptada a su pierna.

Los hechos originales se dieron la semana pasada y su viralización la expuso como un tema nacional en ambos países. Hace pocos días, Páez denunció que unos hombres ingresaron a su departamento asegurando ser policías, cuando no era así. " Se filtró la dirección del departamento temporal que alquilé y ayer me vinieron a buscar aquí ", informó la joven.

"La señora que me alquila me avisó, muy preocupada y desesperada. Le dijeron que me buscaba la policía", aclaró Páez en su relato a los medios santiagueños. "Efectivamente, personas se hicieron pasar. Ya di aviso y ahora estoy por irme a otro lado", contó en aquel entonces, cuando se dio el incidente.

"Por mi reacción pésima, de la cual me arrepiento, hay gente buscándome, deseándome las peores cosas, mucho peores que la que yo hice", rechazó Páez. Mientras que su defensa intenta conseguir apoyo del consulado brasileño sin mucho éxito, la abogada cuestionó el poco apoyo que recibió: " Me duele el desamparo de mi país ".

Al mismo tiempo, Agostina Páez señaló que pronto podrá demostrar su versión, ya que "fueron pedidas las cámaras del lugar" donde todo el hecho ocurrió. En ese sentido, su tía Patricia Martínez realizó un video en sus redes sociales para defenderla. "Están queriendo hacerle daño y desde la Argentina no se hace nada, solo juzgarla y criticarla", lamentó.