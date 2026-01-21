Un nuevo suicidio en el Ejército: encontraron sin vida en su casa de Quilmes a un soldado de 21 años

El soldado del Ejército Argentino Tiziano René Irrazábal de 21 años fue encontrado sin vida por su madre en su departamento de la localidad bonaerense de Quilmes y es el quinto efectivo de las fuerzas que se suicida en poco más de un mes, luego de que inaugurara la cuenta el caso de Rodrigo Gómez, el militar que se suicidó en la Casa Rosada el 16 de diciembre de 2025.

Según el reporte oficial fue su madre, Natalia Pereyra, quien ingresó al baño del domicilio del joven y lo halló sin vida. Había llegado al hogar con un pálpito por la falta de respuestas y había tocado varias veces la puerta sin recibir ningún tipo de respuesta. Una vez dentro, más allá de los detalles escabrosos del modus operandi suicida, la mujer le hizo RCP a su hijo pero fue en vano.

El Centro Recreativo del Ejército "Héroes de Malvinas", donde se desempeñaba el soldado Tiziano René Irrazábal

"El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas", escribieron en un escueto comunicado oficial que brindaron desde la fuerza, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense realizaran las pericias correspondientes a lo hallado en su hogar.

Es el quinto suicidio que se registra por parte de soldados argentinos desde el 16 de diciembre, con el fatídico caso ocurrido en la casa del presidente Javier Milei, que luego derivó en todos los demás o en al menos su repercusión. Gómez cumplía funciones de seguridad en el predio de Residencia Presidencial de Olivos y allí fue que lo encontraron sin vida hace algo más de un mes.

El 16 de diciembre un soldado fue hallado sin signos vitales en la Quinta de Olivos.

En aquella oportunidad el hermetismo cubrió el caso y hasta tuvieron que, tal como explica el protocolo oficial, convocar a los médicos oficiales de emergencia para que constaten el fallecimiento y descarten cualquier tipo de ataque o de conspiranoia en relación a un costado político que explique su muerte.

Casi como si hubiera estado encadenado a ese caso, a los dos días otro soldado se quitó la vida Juan Javier Pereyra, quien se encontraba cercano a sus 50 años de edad. "El Ejército Argentino lamenta comunicar el fallecimiento del Suboficial Principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en horas de la madrugada del día 17 de diciembre, en instalaciones del cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros", indicaron en aquella oportunidad desde el Ministerio de Defensa.

El suicidio de Rodrigo Gómez generó conmoción.

El caso todavía se encuentra bajo investigación por parte de la Justicia Federal y la Gendarmería Nacional, detrás de la carátula de " averiguación de causales de muerte ". Todavía se desconocen las razones precisas por las que el efectivo oriundo de la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera se quitó la vida, pero la principal hipótesis siempre fueron los problemas económicos que arrastraba.

Para esos mismos días también encontraron suicidado al gendarme Diego Matías Kalilec de 21 años. Fue el dueño de la casa que alquilaba en el barrio Centenario de Santiago del Estero quien lo halló sin vida. A los pocos días, el 19 de diciembre, también se quitó la vida Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino que revistaba en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza.