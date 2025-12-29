Disparos en Nochebuena: desafectaron en medio de un clima de máxima tensión al policía que celebró la Navidad a los tiros

La medianoche del 24 de diciembre quedó marcada por una escena tan breve como peligrosa e inquietante. Mientras las campanas anunciaban la llegada de la Navidad, un joven policía celebró de una forma prohibida y peligrosa: disparando al aire desde el estacionamiento de la Comisaría 1ª de Cañuelas. El video, grabado y difundido por el propio agente en redes sociales junto a la frase "Feliz Navidad", se viralizó en cuestión de horas y desató una fuerte reacción institucional. El efectivo, de apenas 22 años y vestido de civil, fue desafectado de manera inmediata de la fuerza y enfrenta un expediente administrativo interno y una causa penal por abuso de armas.

El efectivo de 22 años fue separado de la Policía Bonaerense

En las imágenes se lo observa portando una escopeta dentro del predio policial. Primero dispara dos veces al aire, luego recarga los cartuchos y vuelve a disparar otras dos veces. Todo ocurre mientras de fondo se escuchan las campanas de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. El hecho tuvo lugar mientras gran parte del personal de la comisaría participaba del tradicional brindis navideño junto al comisario. En ese contexto institucional, el agente salió al patio y realizó una acción expresamente prohibida por el reglamento policial. Si bien se confirmó que no utilizó cartuchos de guerra sino munición antitumulto -proyectiles con una carga reducida de pólvora-, desde la fuerza aclararon que disparar al aire, incluso con ese tipo de munición, "representa un riesgo y constituye una falta grave".

La reacción fue inmediata. El viernes 26 por la tarde, el comisario Fabián Ernesto Rolón dispuso el inicio de un sumario administrativo. En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos resolvió la desafectación inmediata del servicio. Según fuentes oficiales, no se descarta que, una vez cumplido el plazo administrativo de aproximadamente 60 días, el joven sea expulsado de la fuerza de manera definitiva. Desde la dependencia señalaron que el agente es oriundo de Cañuelas y proviene de una familia con tradición policial: es hijo de efectivos de la Bonaerense. Además, antes de ingresar a la institución, se desempeñó en el Ejército y luego fue incorporado como chofer. Lejos de atenuar la situación, esos antecedentes agravan el cuadro. El conocimiento previo sobre el manejo de armas y las normas de uso vuelve el episodio aún más grave.

El caso estalló en un contexto especialmente sensible. Apenas horas después de la Navidad, una nena de 12 años resultó gravemente herida por una bala perdida durante los festejos en Villa Sarmiento, partido de Morón. La menor permanece internada en estado reservado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde fue estabilizada, aunque todavía no pudo ser intervenida quirúrgicamente para extraer el proyectil alojado en la parte posterior del cráneo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la niña estaba junto a su familia frente a su casa, en la intersección de las calles Pedro Castelli y Madero. Según relataron sus familiares, cayó repentinamente al suelo y manifestó un fuerte ardor en la cabeza. Al asistirla, advirtieron una herida sangrante en la nuca y la trasladaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, desde donde fue derivada por la gravedad del cuadro.

La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, quien sostiene como principal hipótesis que la lesión fue causada por una bala disparada al aire durante los festejos. El proyectil aún no fue extraído y será clave para determinar su calibre y origen, mientras se analizan cámaras de seguridad y vainas servidas halladas en viviendas cercanas.

En ese marco, las autoridades calificaron el accionar del policía de Cañuelas como una "falta gravísima" y una conducta "absolutamente incompatible con la función pública". Remarcaron que, aunque no se hayan registrado heridos en ese episodio puntual, el uso indebido del arma reglamentaria "transmite un mensaje peligroso" en un escenario atravesado por el drama de las balas perdidas.