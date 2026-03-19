Apareció con vida Esmeralda, la nena de dos años que movilizó a todo el país

Esmeralda Pereyra López, la pequeña de dos años que había desaparecido este miércoles en el barrio San José Obrero de Cosquín, Córdoba, fue encontrada con vida este jueves en un descampado a 400 metros de su casa. La noticia trajo alivio a su familia y a toda una comunidad que vivió horas de angustia. Según informaron las autoridades, la niña se encuentra en buen estado de salud.

La desaparición de Esmeralda había encendido todas las alarmas. La activación de la Alerta Sofía -el sistema nacional para la búsqueda de menores desaparecidos- puso en marcha un operativo gigante que terminó con un resultado positivo: 110 efectivos policiales, bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María, drones, perros rastreadores y vecinos organizados se unieron para dar con el paradero de la nena. Y aunque el final fue feliz, las preguntas sobre lo ocurrido aún están lejos de ser respondidas.

Apareció con vida Esmeralda

Sabemos que está bien y su mamá está yendo para allá", dijo el abuelo de Esmeralda en diálogo con TN, dejando entrever el enorme peso que se quitó de encima la familia. Sin embargo, el misterio persiste: ¿cómo llegó la niña hasta allí? ¿Qué pasó durante esas horas? La policía todavía no descarta ninguna hipótesis y ya habría un detenido en el marco de la investigación que sería un familiar cercano de la niña.

En el barrio, las hipótesis son varias. Algunos vecinos apuntan al circo que estaba instalado en la zona, aunque hasta ahora no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. "Me angustia todo esto. Yo tengo nietas y duele mucho que desaparezca una nena así. Me pongo en el lugar de la familia y es desesperante", comentó una vecina visiblemente conmovida durante las horas más críticas en las que todavía se buscaba desesperadamente.

Se había activado la Alerta Sofía para encontrarla rápidamente

Por su parte, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva se apresuró a publicar un mensaje en su cuenta oficial de X donde aseguró que se comunicó con el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros para confirmar la novedad sobre Esmeralda: "Ya está a salvo y con su familia. La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con celeridad en su búsqueda. Cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta. Hoy lo importante es esto: Esmeralda apareció", expresó contundentemente.

Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, @QuinterosJP, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda.



Ya está a salvo y con su familia.



La rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y las autoridades permitió avanzar con... — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 19, 2026

El momento del hallazgo fue tan conmovedor como desesperante. Cerca de la costanera, a sólo cuatro cuadras de su domicilio en el barrio San José Obrero, se activó una alerta radial y tras esto el Jefe de la Policía de Córdoba concurrió al lugar para cerciorarse de que realmente fuera la niña.

Ahora, será revisada por personal médico para corroborar su estado de salud aunque las primeras revisiones confirmaron que se encuentra estable. En el momento estuvo presente Tania, la mamá de Esmeralda que la buscaba desesperadamente tras haberla perdido de vista "por un segundo" mientras realizaba las tareas domésticas en su hogar.

🙌🏼 Apareció con vida Esmeralda, la nena de dos años que movilizó a todo el país



✅ Se encuentra fuera de peligrohttps://t.co/ZiUWIaJ8cc pic.twitter.com/Dw1gjmBazT — Big Bang News (@bigbangnw) March 19, 2026

En esa línea, el testimonio de su tía Valeria que explicó que "se la llevaron del frente de la casa". Horas después y tras activarse la Alerta Sofía en la autopista Córdoba-Carlos Paz, la Ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar, la encontraron con vida y en buen estado de salud en ese descampado por lo que la principal hipótesis es que Esmeralda Pereyra López fue "devuelta" a ese lugar porque no estuvo siempre allí.