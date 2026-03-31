"¿Cuándo vamos a estar juntos?": detuvieron al padre de Enzo Pérez tras ser acusado de abuso por una niña de 12

El lunes por la noche detuvieron a Carlos Pérez, padre del futbolista Enzo Pérez, luego de que la hija de 12 años de su ex pareja lo denunciara por haber intentado abusar de ella en la casa en la que convivían en el departamento mendocino de Maipú. Según la acusación, el hombre de 68 años intentó besarla y acceder a ella en un momento en el que ambos estaban en la parte inferior de su hogar. Tras escuchar el testimonio, la madre abandonó el lugar y se llevó a la menor.

Fue ese lunes que la niña le contó a su madre lo que había ocurrido el sábado. " ¿Cuándo vamos a estar juntos? ", le preguntó el adulto a la hija de su entonces pareja, según el testimonio que brindó a la Justicia. Cuando el adulto la abordó e intentó besarla en el domicilio de la calle Montecaseros, la mamá se encontraba en el piso superior y ella había bajado a buscar el cargador del celular. En ese momento no se animó a contárselo, pero con el pasar de los días la situación se tornó inevitable.

Carlos Pérez, papá de Enzo Pérez.

Una vez que la madre escuchó el relato no dudó y se acercó a la comisaría local para dejar asentada la denuncia en contra de su ex pareja. La causa cayó en manos de la fiscal local de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, quien ordenó la detención del presunto abusador bajo el delito de abuso sexual simple. Fue así que minutos antes de las 22 del lunes lo aprehendieron en un operativo encabezado por efectivos de la Subcomisaría Coquimbito

El padre del futbolista que supo vestir la camiseta argentina, quedó detenido y sigue alojado en esa dependencia a la espera de una resolución judicial, que llegará luego de que el el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que atendió a la menor realice un informe para la fiscalía y pueda profundizar acerca de lo que elaboró en relación al abuso denunciado y los testimonios de la víctima.

Carlos Pérez, padre de Enzo Pérez, viendo una foto de su hijo.

La investigación todavía debe interrogar a la menor y a su madre, mientras continúa con la recolección de otras pruebas y testimonios que puedan ser determinantes para llegar a una conclusión satisfactoria.

Enzo Pérez debutó como futbolista en Godoy Cruz de Mendoza y luego brilló en Estudiantes de la Plata y River Plate. En Europa le tocó vestir las camisetas del Benfica de Portugal y del Valencia de España. Con la Selección argentina jugó el Mundial 2014 de Brasil -donde fue figura- y el de 2018 de Rusia.