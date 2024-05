Denuncian al dirigente sindical de panaderos por violencia, abuso y amenazas: "Siento asco, odio y bronca"

Gastón Maximiliano Mora Nieves, presidente del Centro de Panaderos "27 de Abril" de Avellaneda, fue denunciado por varias empleadas por supuesto abuso, violencia y amenazas en un centro de capacitación para chicas que se creó en dicha localidad bonaerense. "Le dije que no me gustaba cómo se manejaba, cómo las agarraba (a las otras trabajadoras), cómo las tocaba, entonces yo lo enfrento y ahí él me agarra y me levanta del cuello y me quiere dar un beso pero me apoya. Ahí es donde grito y por suerte había otras chicas, pero después él como que se fue riéndose de eso", relató una de las denunciantes en Campanas de la Noche por radio Splendid AM990.

El dirigente de Avellaneda fue denunciado

Recordemos que en enero del año pasado, el dirigente y empresario cooperativista había sido denunciado por su propia madre, quien lo acusó de amenazarla y golpearla, en una aparente disputa por dinero. Tan sólo un puñado de meses después, entre noviembre y diciembre del año pasado, fue denunciado por un grupo de ex empleadas que, incluso, contaron que hasta hombres fueron víctimas de estafas, de amenazas, de golpes, hechos mafiosos, y chicas por abuso o maltrato de parte de Mora.

El dirigente se desempeña como presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda y representa a los dueños de las panaderías. Una de las denunciantes contó cómo comenzó el engaño del sindicalista: "Lo ayudé a abrir un centro de capacitación para transformar, llevar los planes a trabajo genuino y eso nunca terminó pasando. Yo veía que pasaban cosas y empecé como a desenmascararlo. Era como un príncipe encantador al principio, él enamoraba a todos".

Según detalló en la entrevista radial, la primera vez que lo enfrentó fue por "un episodio con una chica que se había lastimado los dedos y no la quisieron asistir", situación que -aclaró- se repitió con otra empleada en la panadería. "Ahí le dije que no me gustaba cómo se manejaba, cómo las agarraba, cómo las tocaba, entonces yo lo enfrento y ahí él me agarra y me levanta del cuello y me quiere dar un beso pero me apoya", describió la joven que radicó la denuncia por "hostigamiento" contra el dirigente.

En su acusación, la víctima sostiene que Mora la quiso besar y que luego la amenazó de muerte, razón por la cual la Justicia ordenó una restricción perimetral que pesa sobre los hombros del dirigente sindical y que le prohíbe acercarse a su ex empleada a menos de 500 metros. Además, desde hace casi un año ella convive con un botón antipánico por su seguridad. "Ahí es donde grito y por suerte había otras chicas, pero después él como que se fue riéndose de eso", relató.

La mujer señala que previo a este espantoso escenario, había querido renunciar dos veces pero él no la dejaba advirtiéndole que estaba mal visto: "Al otro día hago una jugada como para que él tenga la posibilidad de echarme, pero no pasó y después de eso dije 'ya está' y me fui". Cuando eso ocurrió, destacó que comenzaron a ventilarse los abusos que sufrieron las otras mujeres: "Encontré a una de las chicas y me cuenta lo mismo o peor, después otra más y así hasta que empezamos a juntarnos".

De esta manera, describió que en total serían unas "veinticinco" las mujeres que sufrieron distintos niveles de abuso de parte del presidente del Centro de Panaderos. "Hay dos chicas que salieron corriendo, pero no quieren declarar porque tienen mucho miedo, es una persona que maneja mucho el tema del poder, de la política, y tiene muchos contactos", manifestó, así como también contó que fueron amenazadas: "Nos hicieron pasar malos momentos en la vía pública".

Acerca de la aparición del acusado en los medios de comunicación, como por ejemplo por el aumento del pan, la mujer se expresó en contra: "Llamamos a muchos programas en los que él se presentaba, mis compañeras y yo mandábamos mensajes diciéndoles que por favor no los saquen al aire, porque teníamos este problema y no nos escucharon, no nos dan bolilla, y solo el hecho de verlos nos pone mal. Esto que hacemos es enfrentarnos contra un monstruo".".

Ahora, la única medida que tomó la Justicia a favor de las víctimas es una restricción de acercamiento. "Esto es como las personas que salen de adicciones, este es un día a día. Yo lo veo hoy y siento asco, siento odio, siento bronca, quizás mañana me llore todo el día. Hay chicas que ni siquiera se lo dijeron a sus maridos, a sus parejas, a sus hijos, a sus padres porque es vergonzoso decirle 'el tipo quiso abusar de mí, el tipo me tocó, el tipo me empujó, me golpeó, me amenazó'", describió.

Y sentenció: "Es un trabajo muy fuerte y de mucha conciencia entender y transmitir que la vergüenza queda siempre del lado del violento y del abusador, nunca del lado de la víctima. Lo que pasa es que estas personas se encargan de estigmatizarnos, de ponernos en el banquillo de los acusados". Esta no es la primera denuncia que recibe Mora Nieves: su madre, María del Carmen Nieves Soria, lo denunció en la Comisaría séptima de Avellaneda por "amenazas".

A Gastón Maximiliano Mora Nieves su propia madre denunció por violencia de género.

En la denuncia relató que su hijo se presentó en su domicilio y le reclamó violentamente que le devuelva la suma de 100 mil pesos o "la iba a matar". Su nuera también estaría involucrada en las agresiones y las amenazas al intimidarla diciéndole: "Te voy a cagar a palos cuando salgas (de su casa)". Pero esto no sería todo, ya que sobre el representante de los dueños de las panaderías pesan ya denuncias anteriores por violencia de género presentadas por una ex pareja.