"El cuerpo estaba en una quebrada": así rescataron el cuerpo de la turista alemana que murió en San Juan

El cuerpo de Julia Horn, la turista alemana de 19 años que murió en San Juan, fue rescatado durante la noche del lunes tras varios días de rastrillajes y un extenso operativo en el cerro Tres Marías, lugar donde fue vista por última vez el pasado 23 de mayo. Con la colaboración de más de 50 personas en el operativo, se pudo llegar a la quebrada de difícil acceso donde se encontraban los restos de la estudiante de intercambio del programa Youth For Understanding (YFU).

Tal y como se puede apreciar en los videos que hicieron circular las autoridades de San Juan, ya sin luz natural se logró rescatar el cuerpo de la turista alemana y trasladarlo a la morgue donde la autopsia determinará si murió por un golpe y si agonizó, entre otros detalles. Fue el lunes por la tarde cuando Daniela Pringles, una de las fiscales del caso, confirmó que el helicóptero había visualizado desde la altura un cuerpo de "similares" características a las de Horn.

Por este motivo, dio aviso al "personal de delitos especiales y la policía para levantar el cuerpo que se encontró". "Coincide con las características de la joven, pero resta saber qué dice la autopsia", había detallado. Ya en el lugar donde se encontró a la joven sin vida, agentes del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM) y funcionarios judiciales examinaron el cuerpo y luego se autorizó su traslado a la morgue judicial.

Julia Horn tenía 19 años, era oriunda de Alemania y había llegado a San Juan en el marco del programa de intercambio estudiantil de Youth For Understanding (YFU), la organización de voluntarios e intercambios culturales. La joven, que había pasado unos días también en Santiago del Estero y Catamarca, había decidido visitar la provincia y quedarse en San Juan hasta el domingo 26. Su idea era hacer trekking en "El Castillito", ubicado en el dique de Ullum.

Se trata de uno de los puntos turísticos más famosos de San Juan que de lunes a viernes se utiliza para practicar trekking, ciclismo y senderismo. Hasta su hallazgo, lo único que se sabía de Horn es que había sido vista por última vez poco antes de las 11 del último jueves cuando se bajó de un colectivo en dicha zona para comenzar con el ascenso a la cumbre del cerro. Una de las cámaras de seguridad llegó a captarla bajando del colectivo y entrando al sendero bajo un clima hostil.

Analía, una de las geólogas que colaboraron en la búsqueda, dialogó con TN y consultada sobre las razones por las cuales las autoridades no detuvieron el acceso de la estudiante al cerro, destacó: "Si ven ahí atrás, Grupo de prevención de montaña, estos tráiler están en distintos lugares donde se hacen montaña. Lo que pasa es que están sin gente". Y cuando desde la señal de noticias le preguntaron si no hay una obligación de anunciarse antes de hacer senderismo, la experta remarcó: "Así era antes, pero bueno... hubieron algunos cambios políticos y ahora no hay nadie. La decisión de tener o no tener es política".

Julia Horn

Por otra parte, la fiscal Pringles, que encabezó la búsqueda, cedió la causa a los fiscales Iván Grassi y Michel Torena, que serán los encargados de investigar el fallecimientos y ordenaron que se haga un test toxicológico y análisis a las vísceras para determinar patologías preexistentes o repentinas como, por ejemplo, un infarto o un ACV. En cuanto al lugar donde la encontraron, a 15 kilómetros de donde empieza el circuito, es un lugar muy inaccesible (al menos de a pie).

Una de las hipótesis que se manejan es que Julia Horn podría haberse desviado del circuito por las malas condiciones climáticas, allí podría haberse extraviado y luego haberse caído en una falla de la montaña que tiene entre unos 20 y 30 metros de altura. "Ni siquiera puede llegar con gente del helicóptero hasta ahí. Así que iremos por vía terrestre; calculamos que en una hora u hora y media más vamos a estar llegando ahí con personal especializado", habían detallado las autoridades.