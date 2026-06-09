Desesperada búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón: descartaron la hipótesis de un auto y crece la incertidumbre

La ciudad de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba, está sumergida en la angustia y la incertidumbre tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón de 15 años que fue vista por última vez el lunes al mediodía, al salir del Colegio Bonoris. El hecho sucede a menos de un mes de la desaparición seguida del femicidio de Agostina Vega (14 años). Su ausencia movilizó a las autoridades, a su familia y a toda la sociedad, que clama nuevamente por la aparición de una niña.

Luciana es una adolescente de 1,60 metros de estatura, de contextura delgada, tez trigueña y cabello largo y negro. Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes . Su celular registró la última conexión a las 12:11 horas del mismo día. Desde entonces, no se sabe nada de ella y falta de su casa.

Desesperada búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón

El caso encendió las alarmas en un país donde las desapariciones de mujeres y niñas son un problema persistente y alarmante: hay un femicidio cada 31 horas en Argentina. La denuncia fue radicada por su madre, quien describió una relación cercana y amorosa con su hija: "Con su madre tenían una relación hermosa, así se lo digo, hermosa, de manera cotidiana, muy compañera de su madre", expresó Luis Gutiérrez, abogado de la familia ante la consulta de TN.

La respuesta de las autoridades fue inmediata y masiva: cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero desplegados en un operativo que incluye rastrillajes en áreas urbanas y rurales, así como el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Guillermo Monti supervisan las acciones.

Desesperada búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón

Gutiérrez destacó el compromiso de las autoridades: "El fiscal en todo momento estuvo en contacto con la familia, conmigo y estuvimos hasta altas horas de la noche, de la madrugada. Él se comunicó constantemente y estuvo analizando cada cuestión y cada punto". Además, subrayó que "acá se ha trabajado muy bien porque en todo momento, el ministro de Seguridad estuvo aquí presente en Colonia Caroya apenas pudo".

La familia está devastada pero no pierde la esperanza. Mientras tanto, la comunidad se une en solidaridad y exige respuestas rápidas y efectivas. Cada minuto cuenta. Cada esfuerzo es vital. Es por eso que si alguien tiene información sobre el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, se solicita comunicarse con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 o 424339 . También pueden dirigirse a cualquier dependencia policial o llamar al 911.

Desesperada búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón

Mientras tanto, Quinteros expresó: "Nosotros ayer a las 3.15 de la tarde recibimos la denuncia de los papás de Luciana sobre su desaparición al mediodía, en el área de un colegio que queda acá muy cerca. Inmediatamente, se puso en conocimiento del fiscal Guillermo Monti. El subjefe de policía está presente en el lugar desde las cinco de la tarde. Yo llegué muy poquito después. Fuimos al colegio, fuimos con perros rastreadores. Estuvimos haciendo un trabajo de campo".

En la misma línea, sostuvo: "Me entrevisté con el papá, con la mamá, con una de las hermanas mayores de ella. Luciana es la menor de cuatro hermanas. Desde ayer no paramos de buscarla. Estuvimos toda la noche buscando. Hoy el clima no nos ayuda para volar el helicóptero y los drones , pero ustedes ven que está Federación de Bomberos, está el DUAR, está Bomberos de la provincia de Córdoba, están las unidades especiales. Estamos con un despliegue muy importante de gente. Esta joven vivía hasta hace cinco meses en esta zona urbana, pero hace ya medio año aproximadamente que se fueron a vivir a un lugar más retirado, a siete kilómetros de acá. Buscamos en ese lugar".

Desesperada búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón

Al momento y a pesar del trabajo a contrarreloj, no hay precisiones sobre el paradero de la adolescente: " La primera hipótesis había sido un auto . Los requisamos todos los vehículos que teóricamente podrían haber sido los que estuvieron en ese sector. Esas hipótesis en principio fueron descartadas . Y digo en principio porque el fiscal es el dueño de la investigación, quien dirige la investigación y el que va marcando las hipótesis y los caminos a trabajar. Nosotros lo que hacemos como auxiliares de la justicia es ir con la hipótesis que nos marque el fiscal".

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad provincial sostuvo contundentemente sobre la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón: "Esto es una búsqueda que recién comienza, porque no llevamos ni 24 horas. Nosotros estábamos con todo el personal táctico aquí trabajando. Personalmente estuve desde muy temprano a la hora de la tarde. La denuncia fue en hora de la siesta y antes que anochezca nosotros ya estábamos trabajando. También tenemos ese problema, el clima, el invierno, que anochece temprano, amanece tarde, lo cual permite que los horarios de búsqueda sean más reducidos. Hemos buscado por cielo y tierra, por aire, de todas las maneras con los recursos tecnológicos. En esto el gobernador es claro: los recursos para esta búsqueda son ilimitados y vamos a estar trabajando en este sentido".