Un impactante episodio conmocionó este jueves al mediodía a la ciudad de Rosario, cuando un hombre de 36 años se prendió fuego en un acto extremo de protesta frente a una empresa ubicada en Avenida Provincias Unidas al 3200. Según trascendió, el trabajador reclamaba el pago de siete meses de salario adeudado por sus servicios como vigilante privado.

El incidente ocurrió alrededor de las 12 del mediodía, cuando el hombre, cuya identidad no fue revelada, llegó al lugar portando un bidón de nafta y un encendedor. Testigos relataron que el trabajador se atrincheró en la garita de ingreso al predio, visiblemente alterado y exigiendo una solución inmediata a su situación económica.

Desesperado un hombre se prendió fuego en Rosario, cansado de que no le paguen su salario

" Estaba desesperado porque no le daban respuestas . Su intención era asustar al empleador para que le pagaran lo que le debían", contaron personas cercanas a este trabajador que antes había expresado a los gritos: "No quiero 500 mil pesos, quiero todo lo que me deben!".

La presencia de patrulleros, bomberos y ambulancias no logró disuadir al hombre, quien se encontraba al borde del colapso emocional. En un intento por controlar la situación, un oficial utilizó una pistola taser para reducirlo. Sin embargo, lo que siguió fue una escena desgarradora: el hombre se roció con el combustible que llevaba y encendió el fuego, generando un caos en el lugar.

El personal policial reaccionó rápidamente para sofocar las llamas con extintores de polvo químico. A pesar de sus esfuerzos, el trabajador sufrió quemaduras graves en varias partes del cuerpo. Tres policías también resultaron heridos con quemaduras leves en brazos y manos mientras intentaban rescatarlo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó con signos vitales pero en estado crítico. Hasta el cierre de esta noticia, su pronóstico era reservado.

Desesperado un hombre se prendió fuego en Rosario, cansado de que no le paguen su salario

Un video que realizaron testigos y difundido rápidamente en redes sociales muestra los momentos previos al trágico desenlace. La grabación, que se volvió viral en pocas horas, evidencia la tensión del momento en el que este trabajador sale completamente prendido fuego de una garita de seguridad y grita desesperadamente intentado sacarse la remera para alivianar el dolor de su cuerpo quemado.