Manuel Adorni contra las cuerdas: le piden explicaciones por su carísimo viaje a Punta del Este

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está en el ojo del huracán político y judicial tras una serie de escándalos que pusieron en jaque su gestión. Lo que comenzó como una polémica por un viaje en avión privado a Punta del Este, escala sin medidas a un cúmulo de denuncias que incluyen malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y, más recientemente, enriquecimiento ilícito. Mientras la tormenta crece, el presidente Javier Milei sigue defendiendo con vehemencia a uno de sus principales alfiles, dejando en claro que no tiene intención de soltarle la mano.

Todo comenzó con el viaje de Adorni a una gira por Nueva York a la que Milei "invitó" a su esposa Bettina Angeletti a abordar el avión presidencial, cuando fue éste mismo funcionario el que insistió en reiteradas oportunidades que eso era una conducta amoral de la "casta política" que se enriquece y mal utiliza los fondos públicos para conveniencia personal.

Manuel Adorni

Y, a raíz de esto, surgió entre dimes y diretes un exclusivo y carísimo viaje a Punta del Este. Según revelaron los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, Adorni habría utilizado un avión privado para volar al exclusivo destino junto a su amigo Marcelo Grandío, periodista y productor recientemente contratado por la Televisión Pública, que está bajo la órbita del propio jefe de Gabinete.

El problema no es solo el vuelo en sí, sino las dudas sobre quién lo financió. En un intento por defender a Adorni, Grandío declaró inicialmente que el viaje había sido pagado "con plata del Estado". Aunque luego intentó desdecirse, diciendo que en realidad Adorni había cubierto su parte con dinero propio, el daño ya estaba hecho.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

Así las cosas, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita no tardó en tomar cartas en el asunto y solicitó una serie de medidas de prueba, incluyendo los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto y el recibo del alquiler del avión.

Adorni, por su parte, salió a justificar el gasto diciendo que había pagado "aproximadamente 3.800 dólares" como parte proporcional del costo total del vuelo y argumentó que la decisión de viajar en avión privado fue tomada con poca anticipación y que el precio era "casi lo mismo" que un vuelo comercial. Sin embargo, las cifras no cuadran: su salario mensual ronda los 2.500 dólares, lo que significa que el costo del vuelo equivaldría a cuatro meses de su sueldo... Raro.

Manuel Adorni

Por si fuera poco, la diputada Marcela Pagano echó leña al fuego al anunciar una ampliación de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni. Según Pagano, el jefe de Gabinete no habría declarado una propiedad en un exclusivo country club de Exaltación de la Cruz: una lujosa vivienda de dos plantas en el Indio Cuá Golf Club, cuya existencia no figura en la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N° 1 y añade un nuevo capítulo a un expediente que ya contaba con acusaciones graves contra Adorni.

Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por... pic.twitter.com/fltV3RmrE5 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2026

En medio del vendaval político y judicial, Adorni sigue contando con un aliado clave: el presidente de las fuerzas del cielo. Lejos de tomar distancia o sugerirle una renuncia para evitar más desgaste al gobierno, Milei salió públicamente a defenderlo con uñas y dientes. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario desestimó las denuncias y atacó a los medios de comunicación: "¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? Se le conoce el ruido y su color... Así son... Fin".

Manuel Adorni no se quedó atrás y también usó sus redes sociales para desmentir rumores sobre su posible salida del gobierno. En tono irónico, publicó una foto junto a Javier Milei con la leyenda: "El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin". Sin embargo, la pelota ahora está en manos de la justicia.